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(AUDIO) Au început pregătirile pentru Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva

(AUDIO) Au început pregătirile pentru Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 septembrie 2026, 10:01

Au început pregătirile pentru Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, care va aduce, la Iași, ca în fiecare an, sute de mii de credincioși.
Mitropolia Moldovei și Bucovinei a găzduit prima întâlnire a reprezentanților firmelor care vor dona hrană pentru pelerini.
Mai multe aflăm de la Constantin Mihai: La inițiativa Înaltpreasfințitului Teofan, Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, a avut loc prima consfătuire a reprezentanților firmelor și societăților comerciale, care vor dona hrană pentru pelerini. Anul trecut, conform contabilizării efectuate de Jandarmeria Română, pe la racla cu Sfintele Moaște au trecut să se închine peste 300.000 de pelerini. Reprezentanții Mitropoliei au oferit peste 75.000 de porții și 5.000 de sticle cu apă. Și în acest an este așteptată o prezență la fel de numeroasă. Deocamdată, la lansarea proiectului „Hrană pentru pelerini”, au răspuns 40 de firme din Iași și Pașcani. Evident, lista rămâne deschisă. Pentru moment, s-a anunțat că în acest an, pelerinajul Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași va avea loc în perioada 8-15 octombrie.
(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro/ arhivă)
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