(AUDIO) Opt elevi ieșeni de nota 10, recompensați în cadrul evenimentului „Invitați de nota 10 – Olimpicii României”

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 septembrie 2026, 10:17

Opt dintre cei mai performanți elevi ieșeni au fost recompensați, astăzi, în cadrul evenimentului „Invitați de nota 10 – Olimpicii României”, manifestare inclusă în programul Caravanei Gaudeamus Radio România de la Iași.

Proiectul, derulat de peste un deceniu de Radio România, aduce în atenția publicului tinerii care obțin rezultate de excepție la olimpiadele naționale și internaționale.

Ediția de la Iași a fost realizată împreună cu Lions Club Iași D, care a susținut premierea olimpicilor. Președinta asociației, Ioana Benea, a subliniat că sprijinul acordat acestor tineri este o formă de recunoaștere a muncii, și sacrificiilor făcute pentru performanță.

Ioana Benea: În primul rând, pentru a susține cultura și pentru a încuraja tinerii să performeze, pentru că înțelegem sacrificiile care se fac și dedicarea, timpul pe care îl oferă studiului și, nu în ultimul rând, dorim să mulțumim și cadrelor didactice care se implică în pregătirea acestor tineri și a familiilor care îi susțin să-și urmeze visul.

Premiile oferite de Lions Club Iași D au constat în sume de bani și diplome de excelență.

Pentru olimpici, întâlnirea de astăzi a fost mai mult decât o festivitate, fiind o confirmare că rezultatele și eforturile lor sunt apreciate, după cum au declarat câțiva dintre elevii premiați:

–Mi se pare o inițiativă foarte frumoasă, pentru că ne dă o motivație că, totuși, există asociații în România care apreciază performanța și că eforturile noastre nu trec complet neobservate.

-Cred că este foarte important să avem astfel de inițiative, pentru că, într-adevăr, ne motivează foarte mult să continuăm. Faptul că vedem că munca noastră e apreciată contează foarte mult și sper că vor mai fi și în viitor pentru cei care vor urma.

Andreea Daraban: Cum ți s-a părut evenimentul de astăzi și dacă consideri că sunt necesare astfel de evenimente pentru a promova performanța?

–A fost un eveniment foarte frumos, orice sprijin este apreciat, este o motivație să continuăm mai departe, să devenim tot mai buni.

-Vă mulțumesc pentru invitație și, da, consider că astfel de evenimente sunt necesare și că sunt un motiv de bucurie în plus pentru ceea ce facem, faptul că lumea ne vede și că ne apreciază și că vrea să audă ce avem de spus.

Târgul de Carte Gaudeamus Radio România de la Iași mai poate fi vizitat astăzi între orele 10 și 20, iar cei interesați sunt așteptați pe pietonalul Ștefan cel Mare, unde vor găsi o ofertă de carte bogată, noutăți editoriale și materiale educaționale pentru toate vârstele. (Radio Iași/ Andreea Daraban)