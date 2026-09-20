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Neamț: Accident pe DN15C. O autocisternă încărcată cu propan a ieșit de pe carosabil

Neamț: Accident pe DN15C. O autocisternă încărcată cu propan a ieșit de pe carosabil

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 septembrie 2026, 09:54

O autocisternă încărcată cu propan a ieșit de pe carosabil pe DN15C. 

Aseară, în jurul orei 20:50, prin apel la 112 a fost anunțat evenimentul rutier. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Târgu-Neamț și I.P.J. Neamț.

”La sosirea pompierilor, conducătorul auto era evacuat. Acesta nu a necesitat îngrijiri medicale. În cisternă se aflau aproximativ 5 t de propan. După recunoașterea efectuată s-a constatat că cisterna nu prezenta avarii și nu erau scurgeri de substanță. Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor”, a declarat Irina Popa, I.S.U. Neamț.

În urma verificărilor. polițiștii au concluzionat că, ”în timp ce un bărbat, de 65 de ani, din județul Suceava, conducea o autoutilitară, tip cisternă, ce transporta propan lichefiat, pe un sector de drum în curbă, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, părăsind partea carosabilă, pătrunzând pe un teren cu vegetație. Nu au fost identificate scurgeri de propan, fiind deviat traficul rutier pentru extragerea vehiculului. Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ. Nu au fost înregistrate victime, fiind doar cu pagube materiale”, a transmis Ramona Ciofu, I.P.J. Neamț.

Propanul este un gaz lichefiat, incolor și inflamabil, utilizat frecvent ca și combustibil sau materie primă. Este un gaz extrem de inflamabil. Cisterna a fost scoasă cu ajutorul unui utilaj și preluată de un trailer. (Radio Iași/ Gianina Buftea/ FOTO ISU NT)

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