Locuitorii oraşului Bacău au probleme cu apa potabilă

Publicat de Andreea Drilea, 21 septembrie 2026, 07:39

Locuitorii municipiului Bacău au mari probleme cu apa potabilă, din cauza numărului mare de avarii, în ciuda unui proiect de peste 630 de milioane de euro care vizează modernizarea şi extinderea infrastructurii de apă din judeţ.

În această situaţie, pentru oraşul Bacău este luată în calcul şi o sursă alternativă – râul Bistriţa. Este o soluţie care ar putea contribui la creşterea siguranţei alimentării cu apă a municipiului şi la reducerea dependenţei de sursele folosite acum.

Directorul general al Companiei Regionale de Apă Bacău, Doru Constantin, explică paşii de urmat, printre care elaborarea unui nou proiect şi atragerea de fonduri europene.

Doru Constantin: Considerăm că trebuie să asigurăm un necesar de apă în situaţii de avarie pe Uz. Am început un program, prin consultant extern, în care am făcut câteva probe de apă din Bistriţa, probele au ieşit bune, şi acum vrem să accesăm fonduri europene, un nou program, prin care să facem această conductă de transport, cu rezervor, posibil şi cu o staţie de tratare, care să ne asigure măcar jumătate din debitul de la Uz, adică undeva la 700 de metri cubi pe oră. Împreună cu staţia de demanganizare, în situaţie de avarie nu cred că vor mai fi probleme cu apa în municipiul Bacău.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro