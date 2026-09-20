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METEO: Vânt puternic, ploi și răcire accentuată în Moldova, în perioada 21-24 septembrie

METEO: Vânt puternic, ploi și răcire accentuată în Moldova, în perioada 21-24 septembrie

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 septembrie 2026, 11:15


INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 21 septembrie, ora 10 – 24 septembrie, ora 10

Fenomene vizate: intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ, răcire accentuată;

Zone afectate: Moldova

Luni (21 septembrie), vântul va avea intensificări temporare în cea mai mare parte a Moldovei, cu viteze în general de 45…55 km/h, iar în zona montană înaltă de 70…80 km/h.

Valorile termice vor scădea accentuat (în medie cu 8…12 grade), vremea devenind rece pentru această dată, luni (21 septembrie) în jumătatea de nord a Moldovei, apoi și în rest. În general, maximele termice se vor situa între 14 și 21 de grade, iar valorile minime de temperatură vor fi cuprinse 4 și 11 grade, cu cele mai scăzute valori în depresiuni.

Vor fi perioade cu averse, izolat însoțite de descărcări electrice, în cea mai mare parte a intervalului. Se vor acumula cantități de apă de 10…15 l/mp și pe arii restrânse de 20…30 l/mp. Din noaptea de luni spre marți (21/22 septembrie), la munte, în special la latitudini de peste 1700 m, trecător vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 21 septembrie, ora 12:00 – 21 septembrie, ora 21:00

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: județele Vaslui, Galați și zonele joase de relief ale județelor Bacău, Vrancea

Pe parcursul zilei de luni (21 septembrie), vântul va avea intensificări în jumătatea de sud Moldovei, cu
viteze de 50…70 km/h.

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