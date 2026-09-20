(AUDIO) Consiliul Județean Iași a reactualizat Strategia de Dezvoltare a Județului

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 septembrie 2026, 08:41 / actualizat: 20 septembrie 2026, 10:45

Președintele forului, Costel Alexe, a precizat că au fost făcute mai multe modificări, dar cele mai importante fac trimitere la comunele Miroslava și Tomești, din Zona Metropolitană a Iașiului.

Cele două comune au planuri ambițioase de dezvoltare și trebuie creat cadrul legal necesar astfel încât localitățile să poată depune proiecte cu finanțare europeană, a mai spus Costel Alexe.

Costel Alexe: Noi, în cazul de față, avem aceste două entități, Miroslava și Tomești, care au planuri de a depune proiecte pe ADR Nord-Est și era firesc să avem strategia de dezvoltare actualizată.

Reporter: În ce constă actualizarea?

Costel Alexe: Practic, sunt planurile noastre pe termen lung pentru a putea fi cuprinse în următorul exercițiu financiar, pentru că altfel finanțatorul nu-ți finanțează ceva ce nu ai trecut în strategie.

(Radio Iași/Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)