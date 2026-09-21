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Decretul de desemnare a lui Siegfried Mureşan pentru a forma un nou guvern va fi publicat în Monitorul Oficial

Decretul de desemnare a lui Siegfried Mureşan pentru a forma un nou guvern va fi publicat în Monitorul Oficial

Publicat de Andreea Drilea, 21 septembrie 2026, 06:29

Decretul de desemnare a lui Siegfried Mureşan pentru a forma un nou guvern va fi publicat, luni, în Monitorul Oficial, moment în care va începe perioada de 10 zile în care acesta trebuie să contureze componența cabinetului său și programul de guvernare.

Aflat deja în lucru, după cum afirmau reprezentanții celor trei partide care susțin nominalizarea, PNL, USR și UDMR, Siegfried Mureşan a afirmat că intenționează să păstreze principiile care au stat la baza guvernării Bolojan: „Să fim responsabili, să gestionăm cu atenție banul public, să nu risipim banii oamenilor și să investim acolo unde este nevoie.”

Duminică, într-o nouă postare pe internet, el a preluat o metaforă folosită de premierul interimar: „Ilie Bolojan a aprins lumina în cămara cu șmecherii, vom păstra lumina aprinsă și vom curăța toată dezordinea care s-a adunat în peste 30 de ani în statul român”, scrie Siegfried Mureşan, adăugând: „Nu facem asta împotriva cuiva anume, ci pentru toți oamenii cinstiţi din România care muncesc.”

Rador/FOTO agerpres.ro

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