Finanțare pentru capacități de producere a energiei electrice

Publicat de Andreea Drilea, 21 septembrie 2026, 06:40

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale va deschide pe 28 septembrie sesiunile pentru depunerea solicitărilor de finanțare pentru investiții în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile și autoconsum, precum și pentru proiecte de stocare.

Alocarea totală este de 650 de milioane de euro, din care 500 de milioane pentru producție și 150 pentru stocare.

Evaluarea și selecția solicitărilor se va face în ordinea depunerii cererilor de finanțare, cu respectarea îndeplinirii tuturor criteriilor de eligibilitate și încadrarea în limita bugetului alocat.

Doar proiectele eligibile vor intra în etapa de contractare, precizează AFIR.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro