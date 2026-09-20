Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Ultima zi a Târgului de Carte „Gaudeamus” Radio România de la Iași

Ultima zi a Târgului de Carte „Gaudeamus” Radio România de la Iași

Ultima zi a Târgului de Carte „Gaudeamus” Radio România de la Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 septembrie 2026, 13:00

În cursul zilei de ieri, opt dintre cei mai performanți elevi ieșeni au fost recompensați, în cadrul evenimentului „Invitați de nota 10 – Olimpicii României”

Târgul de Carte, ajuns la a 6-a ediție organizată în municipiul Iași, mai poate fi vizitat astăzi, până la ora 20:00.

Cei interesați sunt așteptați pe pietonalul Ștefan cel Mare, unde vor găsi o ofertă de carte bogată, noutăți editoriale și materiale educaționale pentru toate vârstele. (Radio Iași)

Etichete:
(AUDIO) Opt elevi ieșeni de nota 10, recompensați în cadrul evenimentului „Invitați de nota 10 – Olimpicii României”
Prim plan duminică, 20 septembrie 2026, 10:17

(AUDIO) Opt elevi ieșeni de nota 10, recompensați în cadrul evenimentului „Invitați de nota 10 – Olimpicii României”

Opt dintre cei mai performanți elevi ieșeni au fost recompensați, astăzi, în cadrul evenimentului „Invitați de nota 10 – Olimpicii...

(AUDIO) Opt elevi ieșeni de nota 10, recompensați în cadrul evenimentului „Invitați de nota 10 – Olimpicii României”
(AUDIO) Au început pregătirile pentru Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva
Prim plan duminică, 20 septembrie 2026, 10:01

(AUDIO) Au început pregătirile pentru Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva

Au început pregătirile pentru Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, care va aduce, la Iași, ca în fiecare an, sute de mii de credincioși....

(AUDIO) Au început pregătirile pentru Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva
Neamț: Accident pe DN15C. O autocisternă încărcată cu propan a ieșit de pe carosabil
Prim plan duminică, 20 septembrie 2026, 09:54

Neamț: Accident pe DN15C. O autocisternă încărcată cu propan a ieșit de pe carosabil

O autocisternă încărcată cu propan a ieșit de pe carosabil pe DN15C.  Aseară, în jurul orei 20:50, prin apel la 112 a fost anunțat...

Neamț: Accident pe DN15C. O autocisternă încărcată cu propan a ieșit de pe carosabil
(AUDIO) Consiliul Județean Iași a reactualizat Strategia de Dezvoltare a Județului
Prim plan duminică, 20 septembrie 2026, 08:41

(AUDIO) Consiliul Județean Iași a reactualizat Strategia de Dezvoltare a Județului

Președintele forului, Costel Alexe, a precizat că au fost făcute mai multe modificări, dar cele mai importante fac trimitere la comunele...

(AUDIO) Consiliul Județean Iași a reactualizat Strategia de Dezvoltare a Județului
Prim plan duminică, 20 septembrie 2026, 08:20

(AUDIO) Medicii ieșeni au prelevat ficatul și rinichii fostului boxer Viorel Oarză, găsit împușcat în pădure

Medicii din Iași au efectuat, ieri, intervențiile de prelevare de organe de la  Viorel Oarză, fost boxer și personaj cunoscut în lumea...

(AUDIO) Medicii ieșeni au prelevat ficatul și rinichii fostului boxer Viorel Oarză, găsit împușcat în pădure
Prim plan sâmbătă, 19 septembrie 2026, 13:06

(AUDIO) Iași: 70 de ani de Operă la Iași, sărbătoriți printr-un spectacol grandios: „Magia serii în sunet și lumină”

Opera Națională Română din Iași marchează, diseară, de la ora 20:00, debutul unei noi stagiuni. Managerul instituției, Andrei Fermeșanu, a...

(AUDIO) Iași: 70 de ani de Operă la Iași, sărbătoriți printr-un spectacol grandios: „Magia serii în sunet și lumină”
Prim plan sâmbătă, 19 septembrie 2026, 12:45

Cel puţin 31 de persoane au murit într-un atac contra unui sediu al poliţiei în nordul Pakistanului

Un atac cu încărcătură explozivă şi arme de foc contra unui cartier general al poliţiei în nordul Pakistanului, acţiune revendicată de o...

Cel puţin 31 de persoane au murit într-un atac contra unui sediu al poliţiei în nordul Pakistanului
Prim plan sâmbătă, 19 septembrie 2026, 12:08

Suceava: Populaţia din zona Rădăşeni-Fălticeni, avertizată în legătură cu prezenţa unui urs

Populaţia din zona Rădăşeni-Fălticeni este avertizată în legătură cu prezenţa unui urs, care a fost semnalată în mai multe rânduri în...

Suceava: Populaţia din zona Rădăşeni-Fălticeni, avertizată în legătură cu prezenţa unui urs