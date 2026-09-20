Ultima zi a Târgului de Carte „Gaudeamus” Radio România de la Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 septembrie 2026, 13:00

În cursul zilei de ieri, opt dintre cei mai performanți elevi ieșeni au fost recompensați, în cadrul evenimentului „Invitați de nota 10 – Olimpicii României”

Târgul de Carte, ajuns la a 6-a ediție organizată în municipiul Iași, mai poate fi vizitat astăzi, până la ora 20:00.

Cei interesați sunt așteptați pe pietonalul Ștefan cel Mare, unde vor găsi o ofertă de carte bogată, noutăți editoriale și materiale educaționale pentru toate vârstele. (Radio Iași)