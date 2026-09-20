Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Un val de aer polar se va abate asupra României săptămâna viitoare

Un val de aer polar se va abate asupra României săptămâna viitoare

Un val de aer polar se va abate asupra României săptămâna viitoare

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 septembrie 2026, 11:13

Un val de aer polar se va abate asupra României săptămâna viitoare.

Astfel, la nivelul întregii ţări vom asista la o răcire a vremii, ploi, vânt şi lapoviţă şi ninsori la munte.

Săptămâna viitoare, temperaturile vor scădea cu 10-15 grade de la o zi la alta, arată o prognoză a Administraţiei Naţionale de Meteorologie.

Mâine, schimbarea se va resimţi cel mai mult în nordul ţării, unde maximele termice vor scădea până la 14-23 de grade.

În sud, va rămâne încă o vreme caldă.

De marţi, răcirea cuprinde toată ţara, cu maxime la nivel naţional care nu vor depăşi 13-22 de grade şi care se vor menţine aşa până la sfârşitul săptămânii.

În weekend, sunt prognozate ploi şi furtuni în vestul, centrul, nordul şi sud-vestul ţării, mai arată meteorologii. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Preşedintele Nicuşor Dan face apel către partide pentru formarea unei majorităţi şi a unui nou guvern
Naţional sâmbătă, 19 septembrie 2026, 08:44

Preşedintele Nicuşor Dan face apel către partide pentru formarea unei majorităţi şi a unui nou guvern

Preşedintele Nicuşor Dan le-a cerut partidelor parlamentare să se concentreze pe formarea unui nou guvern şi a făcut apel la găsirea unei...

Preşedintele Nicuşor Dan face apel către partide pentru formarea unei majorităţi şi a unui nou guvern
Desemnarea lui Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier ar urma să devină oficială abia luni
Naţional vineri, 18 septembrie 2026, 19:38

Desemnarea lui Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier ar urma să devină oficială abia luni

Desemnarea lui Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier ar urma să devină oficială abia luni, când decretul prezidenţial, care va fi semnat...

Desemnarea lui Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier ar urma să devină oficială abia luni
Comisia Europeană a aprobat Planul de Acţiune înaintat de România pentru deblocarea exporturilor de oi şi capre
Naţional vineri, 18 septembrie 2026, 18:36

Comisia Europeană a aprobat Planul de Acţiune înaintat de România pentru deblocarea exporturilor de oi şi capre

Comisia Europeană a aprobat Planul de Acţiune înaintat de România pentru deblocarea exporturilor de oi şi capre. Niciun stat membru al Uniunii...

Comisia Europeană a aprobat Planul de Acţiune înaintat de România pentru deblocarea exporturilor de oi şi capre
Fitch spune că România ar putea fi retrogradată la ‘junk’ dacă se prelungeşte criza politică
Naţional vineri, 18 septembrie 2026, 17:29

Fitch spune că România ar putea fi retrogradată la ‘junk’ dacă se prelungeşte criza politică

România este într-o cursă contracronometru pentru a evita retrogradarea la categoria ‘junk’ (nerecomandat pentru investiţii –...

Fitch spune că România ar putea fi retrogradată la ‘junk’ dacă se prelungeşte criza politică
Naţional vineri, 18 septembrie 2026, 16:44

Guvern: Bursele sociale pentru elevi vor fi acordate în continuare pe întreaga durată a anului

Bursele sociale pentru elevi vor fi acordate în continuare pe întreaga durată a anului, inclusiv în perioada vacanţelor, iar bursele de merit...

Guvern: Bursele sociale pentru elevi vor fi acordate în continuare pe întreaga durată a anului
Naţional vineri, 18 septembrie 2026, 15:55

Siegfried Mureșan: Începem redactarea programului de guvernare, iar la începutul săptămânii viitoare vom avea discuții cu parlamentarii

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a anunţat, vineri, că începe redactarea programului de guvernare, împreună cu PNL, USR şi UDMR,...

Siegfried Mureșan: Începem redactarea programului de guvernare, iar la începutul săptămânii viitoare vom avea discuții cu parlamentarii
Naţional vineri, 18 septembrie 2026, 15:52

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că va semna sâmbătă decretul prin care îl nominalizează pe Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că va semna mâine, la Bistriţa, decretul prin care îl nominalizează pe europarlamentarul Siegfried...

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că va semna sâmbătă decretul prin care îl nominalizează pe Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier
Naţional vineri, 18 septembrie 2026, 14:12

Premierul desemnat, Siegfried Mureşan a susținut la Palatul Parlamentului, declaraţii de presă

Premierul desemnat, Siegfried Mureşan a susținut la Palatul Parlamentului, declaraţii de presă alături de liderii PNL, USR şi UDMR. Siegfried...

Premierul desemnat, Siegfried Mureşan a susținut la Palatul Parlamentului, declaraţii de presă