Un val de aer polar se va abate asupra României săptămâna viitoare

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 septembrie 2026, 11:13

Un val de aer polar se va abate asupra României săptămâna viitoare.

Astfel, la nivelul întregii ţări vom asista la o răcire a vremii, ploi, vânt şi lapoviţă şi ninsori la munte.

Săptămâna viitoare, temperaturile vor scădea cu 10-15 grade de la o zi la alta, arată o prognoză a Administraţiei Naţionale de Meteorologie.

Mâine, schimbarea se va resimţi cel mai mult în nordul ţării, unde maximele termice vor scădea până la 14-23 de grade.

În sud, va rămâne încă o vreme caldă.

De marţi, răcirea cuprinde toată ţara, cu maxime la nivel naţional care nu vor depăşi 13-22 de grade şi care se vor menţine aşa până la sfârşitul săptămânii.

În weekend, sunt prognozate ploi şi furtuni în vestul, centrul, nordul şi sud-vestul ţării, mai arată meteorologii. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)