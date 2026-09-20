(AUDIO) Ultima zi, la Iași, a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România

Publicat de letitia, 20 septembrie 2026, 16:14 / actualizat: 20 septembrie 2026, 19:34

Este ultima zi a Caravanei Gaudeamus Radio România la Iași!

Târgul de Carte rămâne deschis până la ora 20:00, pe pietonalul Ștefan cel Mare, iar oferta este una bogată.

În general, cei care au vizitat până acum standurile au fost interesați de noutățile editoriale apărute în acest an, volumele la prețuri reduse, dar și de materialele educaționale pentru copii:

Anul acesta mi se pare că s-a dezvoltat mai bine decât în anii trecuți. Diversitate, de la cărțile pentru copii până la apariții ale autorilor noi, toate sunt sprijinite și mi se pare că un astfel de târg îi aduce pe oameni mai aproape de lectură și îi ajută să se apropie și de ei înșiși.

Reporter: Cauți un volum anume?

Nu, am auzit de la doamna mea de limba română de anumite apariții noi care mi s-au părut foarte interesante. Nu caut în mod special ceva, pur și simplu mă plimb așa printre cărți și ceea ce îmi atrage atenția, pe aia pun mâna.

Am venit să cumpărăm cărți pentru cel mic. Am luat Matematică de clasa I și Gramatică. Și acum i-am lăsat la alegere o carte potrivită pentru vârsta lui.

Reporter: Și pentru dumneavoastră, ca părinți, căutați ceva anume?

Anul ăsta, nu, pentru că am recitit și recitim cărțile copilăriei cu el.

În principiu, mă uit după chilipiruri. Mă atrage ideea de a cumpăra chilipiruri, chiar dacă nu prea le citesc.

Reporter: Și pleci cu ceva de la târg?

În principiu, da, trebuie să-mi iau cel puțin o carte. Bugetul maxim ar fi undeva la vreo 30-35 de lei, e pragul psihologic.

În cele cinci zile ale Târgului de Carte a existat un aflux mare de participanți de toate vârstele, în special tineri. Aceasta este o dovadă a faptului că lectura rămâne o preocupare pentru mulți, după cum au declarat reprezentanții editurilor prezente la eveniment:

A fost o ediție cu succes, cred, pentru toată lumea, pentru că a fost foarte multă lume și nu cred că au intrat doar să privească. Deci fiecare și-a achiziționat minimum o carte, așa că e o bucurie să vedem că, totuși, oamenii sunt interesați de carte. Și nu, așa cum se spune, că piața de carte e în cădere. Eu nu cred că este în cădere.

Am venit la târg cu prețuri foarte, foarte bune. Începând de la 10 lei, foarte multe oferte, thrillere, autori internaționali cunoscuți, cum sunt Fitzek, și au mers chiar foarte bine printre tinerei, am văzut, thrillerele. Dar avem și susținem și autorii români, autori contemporani, avem multe noutăți, la fel, cu prețuri foarte, foarte bune, 15-20 de lei.

Lume de tot felul, copii mulți.

Reporter: Care au fost cărțile care le-au atras atenția?

În general, titlurile acestea nou apărute. Apărute în ultimii zece ani, mai vechi poate ar fi „Harry Potter”, de exemplu, s-a mai întrebat. Restul, destul de divers. Dar, în general, cărți pentru copii și, dacă se poate, cât mai frumos ilustrate.

Târgul de Carte Gaudeamus Radio România organizat la Iași a ajuns la cea de-a 6-a ediție.

În cursul zilei de ieri, opt dintre cei mai performanți elevi ieșeni au fost recompensați în cadrul evenimentului „Invitați de nota 10 – Olimpicii României”, manifestare inclusă în programul Caravanei Gaudeamus Radio România.

(Radio Iași/Letiția Gheorghiu, FOTO: Radio Iași)