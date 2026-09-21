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Parlamentul are inclusă pe agenda săptămânală mai multe proiecte de lege

Parlamentul are inclusă pe agenda săptămânală mai multe proiecte de lege

Publicat de Andreea Drilea, 21 septembrie 2026, 07:31

Parlamentul are inclusă pe agenda săptămânală mai multe proiecte de lege, precum cel privind reducerea numărului senatorilor şi deputaţilor sau reintroducerea uniformelor în şcoli.

Activitatea în comisii vizează atât anchetele parlamentare în derulare, cât şi modificarea programului „Noua Casă”, prin care sunt actualizate limitele de creditare pentru a simplifica accesul tinerilor la locuinţe.

Reporter: Cătălin Purcaru – O nouă şedinţă a Comisiei de constituţionalitate este aşteptată, senatorii încercând clarifice circumstanţele întâlnirii neanunţate din data de 14 august, care a avut loc în biroul preşedintelui Senatului, între premierul interimar Ilie Bolojan şi preşedintele Curţii Constituţionale, Simina Tănăsescu. Aceştia au lipsit din nou la audieri, săptămâna trecută, şi au invocat diverse motive de indisponibilitate. Nici preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, nu s-a prezentat, dar a trimis documente medicale justificative. În lipsa celor invitaţi, membrii comisiei s-au concentrat pe analiza probelor video furnizate de Serviciul de Protecţie şi Pază. Mai mult, comisia a decis extinderea anchetei asupra zborului privat în Mykonos, efectuat de mai mulţi politicieni, reprezentanţi ai CSM, CCR şi oameni de afaceri. Plenul Senatului urmează să se pronunţe asupra proiectului iniţiat de social-democraţi privind introducerea uniformelor pentru elevii din învăţământul preuniversitar. Fiecare unitate şcolară îşi va putea alege propriul model de uniformă. Din proiectul iniţial au fost eliminate amenzile pentru părinţii ai căror copii nu poartă uniformă. Dacă proiectul va trece şi de votul deputaţilor şi va fi promulgat, măsura ar urma să se aplice începând cu anul şcolar viitor. La Camera Deputaţilor este aşteptată constituirea grupului de lucru privind reducerea numărului de parlamentari la maximum 300. Structura va fi formată din 15 deputaţi, repartizaţi proporţional în funcţie de ponderea parlamentară. Parlamentarii din acest grup vor trebui să analizeze modul în care scăderea numărului de aleşi va afecta norma de reprezentare pe judeţe, dar şi impactul asupra actualului sistem electoral.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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