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SEARA CERCETĂTORILOR 2026 la Observatorul Astronomic și Astroclubul „Perseus” din cadrul Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad

Publicat de Andreea Drilea, 21 septembrie 2026, 10:42


Vineri, 25 septembrie 2026, Observatorul Astronomic și Astroclubul „Perseus” din cadrul Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad vor organiza o seară specială, dedicată cercetării în domeniile astronomiei, chimiei, fizicii și astrofizicii.

Activitatea va fi organizată în colaborare cu Colegiul Național „Gh. Roșca Codreanu” și se va desfășura între orele 17:00 și 20:00, la Casa Sturdza, sediul instituției noastre din str. Vasile Pârvan nr. 4.

Dacă condițiile meteo vor fi favorabile, vom continua programul cu observații astronomice, între orele 20:30 și 22:00, în Parcul „Victor Ion Popa” (în apropierea statuii lui Mihai Eminescu). Vizitatorii vor avea ocazia să observe prin telescop Luna și planeta Saturn.

Mai jos, detaliem programul activităților din cadrul Serii Cercetătorilor:

Ora / Interval orar Partener / Expozant

(nume partener / instituție)

 Tema/prezentare/experiment
17:00 – 17:05 Ciprian Vîntdevară

Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad

 

 Deschiderea evenimentului – prezentarea expozanților

 
17:05 – 17:35  
 Echipa de robotică ZEngineers – Colegiul Național „Gh. Roșca Codreanu”
 

Ce înseamnă robotica?
17:35 – 18:05  

Prof. Mirela Brăescu

  

Drumul dintre ceață și stele

 
18:05 – 18:20  

Gagiu Daniel

Colegiul Național „Gh. Roșca Codreanu”

 De la oscilații la unde seismice și electromagnetice – coordonator prof. Ecaterina Angheluță
18:20 – 18:35  

Jidănașu Elena

Colegiul Național „Gh. Roșca Codreanu”

  

Fizica jocului de tenis – coordonator prof. Cătălin Angheluță
18:35 – 18:55  

Prof. Ecaterina Angheluță

Colegiul Național „Gh. Roșca Codreanu”

 

  

Fizica zborului- avioane de hârtie 

18:55 – 19:05 Cristi Borș

Astroclubul „Perseus”

 Observații ale telescopului spațial James Webb asupra exoplanetelor

 
19:05 – 19:20 Muzeograf, Ciprian Vîntdevară

Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad

 Gravitația în teoria relativității generale.

Experiment practic
19:20 – 19:35  

Darius Negrescu

Astroclubul „Perseus”

 

  

Evoluția instrumentelor astronomice
19:35 – 19:45  

Matias Dumitrache

Liceul Teoretic „Mihail Kokălniceanu”  Vaslui

 

  

Istoria descoperirii Sistemului Solar

 
19:45 – 20:00  

Vlad Păduraru

Astroclubul „Perseus”

 

  

 

Telescopul Spațial Nancy Grace Roman
20:30 – 22:00 Muzeograf, Ciprian Vîntdevară

Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad

  

Observații astronomice în parc

 

 

Responsabil activitate:

Dumitru Ciprian Vîntdevară
Şef Secţie „Ştiinţele Universului şi ale Vieţii”

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