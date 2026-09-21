SEARA CERCETĂTORILOR 2026 la Observatorul Astronomic și Astroclubul „Perseus” din cadrul Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad

Publicat de Andreea Drilea, 21 septembrie 2026, 10:42





Vineri, 25 septembrie 2026, Observatorul Astronomic și Astroclubul „Perseus” din cadrul Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad vor organiza o seară specială, dedicată cercetării în domeniile astronomiei, chimiei, fizicii și astrofizicii.

Activitatea va fi organizată în colaborare cu Colegiul Național „Gh. Roșca Codreanu” și se va desfășura între orele 17:00 și 20:00, la Casa Sturdza, sediul instituției noastre din str. Vasile Pârvan nr. 4.

Dacă condițiile meteo vor fi favorabile, vom continua programul cu observații astronomice, între orele 20:30 și 22:00, în Parcul „Victor Ion Popa” (în apropierea statuii lui Mihai Eminescu). Vizitatorii vor avea ocazia să observe prin telescop Luna și planeta Saturn.

Mai jos, detaliem programul activităților din cadrul Serii Cercetătorilor:

Ora / Interval orar Partener / Expozant (nume partener / instituție) Tema/prezentare/experiment 17:00 – 17:05 Ciprian Vîntdevară Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad Deschiderea evenimentului – prezentarea expozanților 17:05 – 17:35 Echipa de robotică ZEngineers – Colegiul Național „Gh. Roșca Codreanu” Ce înseamnă robotica? 17:35 – 18:05 Prof. Mirela Brăescu Drumul dintre ceață și stele 18:05 – 18:20 Gagiu Daniel Colegiul Național „Gh. Roșca Codreanu” De la oscilații la unde seismice și electromagnetice – coordonator prof. Ecaterina Angheluță 18:20 – 18:35 Jidănașu Elena Colegiul Național „Gh. Roșca Codreanu” Fizica jocului de tenis – coordonator prof. Cătălin Angheluță 18:35 – 18:55 Prof. Ecaterina Angheluță Colegiul Național „Gh. Roșca Codreanu” Fizica zborului- avioane de hârtie 18:55 – 19:05 Cristi Borș Astroclubul „Perseus” Observații ale telescopului spațial James Webb asupra exoplanetelor 19:05 – 19:20 Muzeograf, Ciprian Vîntdevară Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad Gravitația în teoria relativității generale. Experiment practic 19:20 – 19:35 Darius Negrescu Astroclubul „Perseus” Evoluția instrumentelor astronomice 19:35 – 19:45 Matias Dumitrache Liceul Teoretic „Mihail Kokălniceanu” Vaslui Istoria descoperirii Sistemului Solar 19:45 – 20:00 Vlad Păduraru Astroclubul „Perseus” Telescopul Spațial Nancy Grace Roman 20:30 – 22:00 Muzeograf, Ciprian Vîntdevară Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad Observații astronomice în parc

Responsabil activitate:

Dumitru Ciprian Vîntdevară

Şef Secţie „Ştiinţele Universului şi ale Vieţii”