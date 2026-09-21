SEARA CERCETĂTORILOR 2026 la Observatorul Astronomic și Astroclubul „Perseus” din cadrul Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad
Publicat de Andreea Drilea, 21 septembrie 2026, 10:42
Vineri, 25 septembrie 2026, Observatorul Astronomic și Astroclubul „Perseus” din cadrul Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad vor organiza o seară specială, dedicată cercetării în domeniile astronomiei, chimiei, fizicii și astrofizicii.
Activitatea va fi organizată în colaborare cu Colegiul Național „Gh. Roșca Codreanu” și se va desfășura între orele 17:00 și 20:00, la Casa Sturdza, sediul instituției noastre din str. Vasile Pârvan nr. 4.
Dacă condițiile meteo vor fi favorabile, vom continua programul cu observații astronomice, între orele 20:30 și 22:00, în Parcul „Victor Ion Popa” (în apropierea statuii lui Mihai Eminescu). Vizitatorii vor avea ocazia să observe prin telescop Luna și planeta Saturn.
Mai jos, detaliem programul activităților din cadrul Serii Cercetătorilor:
|Ora / Interval orar
|Partener / Expozant
(nume partener / instituție)
|Tema/prezentare/experiment
|17:00 – 17:05
|Ciprian Vîntdevară
Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad
|Deschiderea evenimentului – prezentarea expozanților
|17:05 – 17:35
|
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Ce înseamnă robotica?
|17:35 – 18:05
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Prof. Mirela Brăescu
|
Drumul dintre ceață și stele
|18:05 – 18:20
|
Gagiu Daniel
Colegiul Național „Gh. Roșca Codreanu”
|De la oscilații la unde seismice și electromagnetice – coordonator prof. Ecaterina Angheluță
|18:20 – 18:35
|
Jidănașu Elena
Colegiul Național „Gh. Roșca Codreanu”
|
Fizica jocului de tenis – coordonator prof. Cătălin Angheluță
|18:35 – 18:55
|
Prof. Ecaterina Angheluță
Colegiul Național „Gh. Roșca Codreanu”
|
Fizica zborului- avioane de hârtie
|18:55 – 19:05
|Cristi Borș
Astroclubul „Perseus”
|Observații ale telescopului spațial James Webb asupra exoplanetelor
|19:05 – 19:20
|Muzeograf, Ciprian Vîntdevară
Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad
|Gravitația în teoria relativității generale.
Experiment practic
|19:20 – 19:35
|
Darius Negrescu
Astroclubul „Perseus”
|
Evoluția instrumentelor astronomice
|19:35 – 19:45
|
Matias Dumitrache
Liceul Teoretic „Mihail Kokălniceanu” Vaslui
|
Istoria descoperirii Sistemului Solar
|19:45 – 20:00
|
Vlad Păduraru
Astroclubul „Perseus”
|
Telescopul Spațial Nancy Grace Roman
|20:30 – 22:00
|Muzeograf, Ciprian Vîntdevară
Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad
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Observații astronomice în parc
Responsabil activitate:
Dumitru Ciprian Vîntdevară
Şef Secţie „Ştiinţele Universului şi ale Vieţii”