Cum vezi Bacăul? Complexul Muzeal „Ion Borcea” lansează un concurs de fotografie

Publicat de Andreea Drilea, 21 septembrie 2026, 10:09





Tu cum vezi Bacăul? Concurs de fotografii pentru promovarea patrimoniului din județ propus de Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” Bacău.

Gabriela Gurău, managerul instituției, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan.

„Bacăul Așa Cum Îl Vezi Tu”, ediția a II-a, concurs de fotografie marca Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” Bacău:

Ce spune echipa?

Sub genericul „Promovăm Patrimoniul Băcăuan”, Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” Bacău invită pasionații de fotografie să descopere și să surprindă, prin propriul obiectiv, frumusețea și valoarea patrimoniului natural și istoric al județului Bacău.

Inițiativa se adresează tuturor celor care iubesc Bacăul și doresc să contribuie la promovarea patrimoniului său prin imagini autentice, realizate cu telefonul mobil sau cu aparatul foto.

Întrucât prima ediție a acestui concurs s-a bucurat de succes, lansăm și în acest an o invitație pentru publicul băcăuan, de a privi patrimoniul județului Bacău cu alți ochi!

Patrimoniul unui județ nu înseamnă doar monumente, clădiri sau obiecte expuse în muzee. Înseamnă și biodiversitate, plante, animale, peisaje, locuri și detalii care definesc identitatea unei comunități.

Muzeele de științele naturii păstrează mărturii despre biodiversitatea și evoluția mediului în care trăim, dar și despre relația dintre natură și om.

Prin acest concurs, Complexul Muzeal „Ion Borcea” își propune să aducă patrimoniul mai aproape de public și să încurajeze comunitatea să îndrepte o privire atentă, curioasă și creativă asupra Bacăului.

Tema concursului vizează patrimoniul natural și istoric al județului Bacău.

Participanții sunt invitați să surprindă într-o fotografie reprezentativă pentru județul Bacău, un loc, un peisaj, un element de patrimoniu sau un detaliu care merită descoperit, apreciat și transmis mai departe.

Fotografiile înscrise vor fi analizate și selectate de specialiști ai Complexului Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” Bacău.

Cele mai reprezentative imagini vor fi incluse în expoziția de fotografie „Bacăul așa cum îl vezi tu”, oferind autorilor ocazia de a-și împărtăși perspectiva asupra patrimoniului băcăuan.

Provocarea este simplă: privește, descoperă și fotografiază!

Fotografiile trebuie să fie realizate cu telefonul mobil sau cu aparatul foto, fără prelucrare prin mijloace profesionale sau cu ajutorul inteligenței artificiale.

Ne dorim în concurs imagini autentice, care să păstreze emoția și frumusețea locului surprins.

Înscrierea se poate face până la data de 15 octombrie 2026. Fiecare participant va transmite, pe adresa de e-mail muzstnatbc@yahoo.com, un mesaj care să cuprindă:

• O singură fotografie, de bună calitate, reprezentativă pentru patrimoniul istoric sau natural al județului Bacău;

• Numele și prenumele autorului, precum și numărul de telefon;

• Denumirea locului sau locația în care a fost realizată fotografia;

• O scurtă descriere a fotografiei.

Prin această inițiativă, Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” Bacău își propune să transforme fotografia într-un instrument de apropiere a publicului față de patrimoniu și să creeze un dialog vizual între comunitate, natură și istorie.