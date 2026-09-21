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METEO: Vreme rece și în general instabilă

METEO: Vreme rece și în general instabilă

Publicat de Andreea Drilea, 21 septembrie 2026, 10:13

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 21-09-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1
Intervalul : conform textelor;
Zonele afectate : conform textelor și hărții;
Fenomene : conform textelor;
Mesaj :

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 21 septembrie, ora 10 – 24 septembrie, ora 10
Fenomene vizate: intensificări ale vântului, răcire accentuată,
ploi moderate cantitativ;
Zone afectate: conform textului

      Temporar vântul va avea intensificări, luni (21 septembrie) în cea mai mare parte a țării, iar marți (22 septembrie) în Oltenia, local în Banat, Muntenia și la munte. Vor fi viteze în general de 45…55 km/h, iar în zona montană înaltă de 70…80 km/h.
      Valorile termice vor scădea accentuat (în medie cu 8…12 grade), vremea devenind rece pentru această perioadă, luni în jumătatea de nord a teritoriului, iar marți și miercuri și în cea de sud. În general, maximele termice se vor situa între 14 și 21 de grade, iar minimele din nopțile de marți spre miercuri (22/23 septembrie) și miercuri spre joi (23/24 septembrie) vor fi cuprinse între 2 și 11 grade, cu cele mai scăzute valori în depresiuni, unde vor fi condiții pentru brumă.
      Vor fi perioade cu averse, temporar însoțite de descărcări electrice, luni în nord, centru, est și sud-est, apoi și în rest. Izolat va cădea grindină, în seara zilei de luni în special în sud-est, iar marți după-amiază în sud. Se vor acumula cantități de apă de 10…15 l/mp și pe arii restrânse de 20…30 l/mp. Din noaptea de luni spre marți, la munte, în special la altitudini de peste 1700 m, trecător vor fi și precipitații sub formă de măzăriche, lapoviță și ninsoare.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN

Interval de valabilitate: 21 septembrie, ora 10 – 21 septembrie, ora 21
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei, centrul și sudul Moldovei, cea mai mare parte a Transilvaniei, Munții Banatului, Carpații Meridionali și de Curbură

      Pe parcursul zilei de luni vântul va avea intensificări în Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei, centrul și sudul Moldovei, cea mai mare parte a Transilvaniei, Munții Banatului, Carpații Meridionali și de Curbură cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 80…90 km/h.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.

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