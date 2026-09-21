METEO: Vreme rece și în general instabilă
Publicat de Andreea Drilea, 21 septembrie 2026, 10:13
|Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
|Ziua/luna/anul: 21-09-2026
|Ora : 10:00
|Nr. mesajului:1
|Intervalul : conform textelor;
Zonele afectate : conform textelor și hărții;
Fenomene : conform textelor;
Mesaj :
INFORMARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 21 septembrie, ora 10 – 24 septembrie, ora 10
Temporar vântul va avea intensificări, luni (21 septembrie) în cea mai mare parte a țării, iar marți (22 septembrie) în Oltenia, local în Banat, Muntenia și la munte. Vor fi viteze în general de 45…55 km/h, iar în zona montană înaltă de 70…80 km/h.
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 21 septembrie, ora 10 – 21 septembrie, ora 21
Pe parcursul zilei de luni vântul va avea intensificări în Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei, centrul și sudul Moldovei, cea mai mare parte a Transilvaniei, Munții Banatului, Carpații Meridionali și de Curbură cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 80…90 km/h.
În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.
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