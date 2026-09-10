Aproape 3,5 milioane de tone de alimente sunt risipite anual în România

Publicat de Andreea Drilea, 10 septembrie 2026, 06:33

Aproape trei milioane şi jumătate de tone de alimente sunt risipite anual în România, în timp ce mai mult de 27% din populaţie se află în risc de sărăcie sau excluziune socială, potrivit Federaţiei Băncilor pentru Alimente din România.

Numai în 2025, reţeaua a recuperat peste 10.000 de tone de produse, transformate în 20 de milioane de porţii pentru persoanele vulnerabile. În primele şase luni din 2026, alte 8.500 de tone au fost redistribuite prin intermediul ONG-urilor partenere către sute de mii de beneficiari.

Datele sunt prezentate în contextul în care se împlinesc 10 ani de la înfiinţarea primei bănci pentru alimente din ţară.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro