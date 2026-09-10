Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Fapt divers » Aproape 3,5 milioane de tone de alimente sunt risipite anual în România

Aproape 3,5 milioane de tone de alimente sunt risipite anual în România

Aproape 3,5 milioane de tone de alimente sunt risipite anual în România

Publicat de Andreea Drilea, 10 septembrie 2026, 06:33

Aproape trei milioane şi jumătate de tone de alimente sunt risipite anual în România, în timp ce mai mult de 27% din populaţie se află în risc de sărăcie sau excluziune socială, potrivit Federaţiei Băncilor pentru Alimente din România.

Numai în 2025, reţeaua a recuperat peste 10.000 de tone de produse, transformate în 20 de milioane de porţii pentru persoanele vulnerabile. În primele şase luni din 2026, alte 8.500 de tone au fost redistribuite prin intermediul ONG-urilor partenere către sute de mii de beneficiari.

Datele sunt prezentate în contextul în care se împlinesc 10 ani de la înfiinţarea primei bănci pentru alimente din ţară.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Populația României a continuat să scadă și în ultimul an
Fapt divers sâmbătă, 29 august 2026, 08:48

Populația României a continuat să scadă și în ultimul an

Populația României a continuat să scadă și în ultimul an, ajungând la puțin peste 19 milioane de locuitori la 1 ianuarie 2026. Potrivit celor...

Populația României a continuat să scadă și în ultimul an
100 de toboșari, un singur ritm: Grădina Palas vibrează pe acorduri de rock, într-o nouă ediție „Toboșariada”
Fapt divers marți, 25 august 2026, 06:18

100 de toboșari, un singur ritm: Grădina Palas vibrează pe acorduri de rock, într-o nouă ediție „Toboșariada”

Ce se întâmplă atunci când 100 de toboșari cântă simultan, în același ritm? Marți, 25 august, de la ora 18.00, Grădina Palas se...

100 de toboșari, un singur ritm: Grădina Palas vibrează pe acorduri de rock, într-o nouă ediție „Toboșariada”
Recomandări pentru persoanele alergice la ambrozie
Fapt divers duminică, 23 august 2026, 08:47

Recomandări pentru persoanele alergice la ambrozie

Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Autoimune recomandă persoanelor alergice la ambrozie să consulte medicul alergolog înainte de vârful...

Recomandări pentru persoanele alergice la ambrozie
Moaştele Sfintei Ana vor fi aduse în România în perioada 5-10 septembrie
Fapt divers duminică, 23 august 2026, 08:33

Moaştele Sfintei Ana vor fi aduse în România în perioada 5-10 septembrie

Moaştele Sfintei Ana vor fi aduse pentru prima oară în România în perioada 5-10 septembrie. Credincioşii se vor putea închina la ele în...

Moaştele Sfintei Ana vor fi aduse în România în perioada 5-10 septembrie
Fapt divers sâmbătă, 22 august 2026, 07:53

Mai puţin de jumătate dintre români reuşesc să pună bani deoparte în mod constant

Mai puţin de jumătate dintre români reuşesc să economisească în mod constant, iar 46% spun că pun deoparte cel mult 500 de lei pe lună,...

Mai puţin de jumătate dintre români reuşesc să pună bani deoparte în mod constant
Fapt divers vineri, 21 august 2026, 07:23

11 echipe din nouă țări au concurat la cea de-a patra ediție Formula Student România, organizată de TUIASI

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) a organizat, în perioada 11–16 august 2026, cea de-a patra ediție Formula Student...

11 echipe din nouă țări au concurat la cea de-a patra ediție Formula Student România, organizată de TUIASI
Fapt divers vineri, 21 august 2026, 06:47

Concertul „Melancholia” la Grădina Botanică „Anastasie Fătu”: un Stradivarius de colecție și note de tango argentinian pentru a saluta ultima noapte de vară

Pe 31 august, de la ora 19:30, concertul „Melancholia” marchează o premieră absolută la Iași: debutul virtuozului italian Giancarlo Palena,...

Concertul „Melancholia” la Grădina Botanică „Anastasie Fătu”: un Stradivarius de colecție și note de tango argentinian pentru a saluta ultima noapte de vară
Fapt divers marți, 18 august 2026, 09:51

La doar 14 ani, Matei trăiește cu dureri cumplite: coloana lui s-a curbat la peste 54 de grade și are nevoie urgentă de operație

La doar 14 ani, Matei trăiește cu o scolioză de peste 54 de grade. Mai lipsesc 11.089 de euro pentru operație Peste 29.986 de euro au fost...

La doar 14 ani, Matei trăiește cu dureri cumplite: coloana lui s-a curbat la peste 54 de grade și are nevoie urgentă de operație