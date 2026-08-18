La doar 14 ani, Matei trăiește cu dureri cumplite: coloana lui s-a curbat la peste 54 de grade și are nevoie urgentă de operație

Publicat de Andreea Drilea, 18 august 2026, 09:51

La doar 14 ani, Matei trăiește cu o scolioză de peste 54 de grade. Mai lipsesc 11.089 de euro pentru operație

Peste 29.986 de euro au fost strânși până acum pentru adolescentul din Botoșani. Intervenția chirurgicală este singura soluție pentru oprirea deformării coloanei.

Matei Ștefan Tomachi are 14 ani și jumătate și se confruntă zilnic cu durerile și limitările provocate de scolioza severă. În numai doi ani, curbura coloanei sale a progresat de la 27 de grade la peste 54 de grade, în ciuda terapiilor urmate și a purtării constante a corsetului medical.

Medicii au stabilit că tratamentul conservator nu mai este suficient, iar intervenția chirurgicală a devenit necesară pentru oprirea deformării coloanei și prevenirea agravării problemelor de mobilitate și respirație.

Pentru operație, implanturile din titan și recuperarea postoperatorie sunt necesari 41.275 de euro. Până în prezent, prin mobilizarea donatorilor, a comunității și a companiilor, au fost strânși 23.186 de euro, reprezentând peste 56% din suma necesară.

Mai sunt de strâns 11.289 de euro.

În ultimii ani, Matei a urmat zeci de ședințe de terapie Schroth și kinetoterapie. A petrecut sute de ore purtând corsetul Cheneau și a schimbat deja patru astfel de dispozitive.

Corsetul rigid din plastic îi apasă coastele, îi lasă urme dureroase pe piele și îi îngreunează respirația. Matei îl poartă zi de zi, chiar și atunci când durerea devine greu de suportat, cu speranța că evoluția bolii va putea fi oprită.

În ciuda tuturor eforturilor, scolioza a continuat să avanseze.

*„Ca mamă, este cumplit să îți vezi copilul luptând în fiecare zi cu durerea și să știi că nu îl poți ajuta singură. Matei a făcut tot ceea ce i-au recomandat medicii. A mers la terapii, a purtat corsetul sute de ore și nu s-a plâns nici atunci când îi era foarte greu. Acum, operația este singura lui șansă de a opri această boală. Le mulțumesc din suflet tuturor celor care ne-au fost alături până acum și îi rog pe oamenii care pot să ne ajute să nu rămână indiferenți. Orice donație îl apropie pe copilul meu de ziua în care va putea trăi fără această durere”,* a declarat mama lui Matei.

Fără intervenția chirurgicală, curbura coloanei poate continua să crească, iar durerile, problemele de mobilitate și dificultățile respiratorii se pot agrava. Familia adolescentului nu poate acoperi singură costurile tratamentului.

Asociația „Salvează o inimă” face un apel către oamenii din întreaga țară, către comunitatea botoșăneană și către companiile care pot transforma responsabilitatea socială într-un ajutor concret.

*„Peste 40 de copii diagnosticați cu forme grave de scolioză au fost sprijiniți financiar până acum de Asociația «Salvează o inimă». În spatele fiecărei campanii se află un copil care trăiește cu durere și o familie care nu poate duce singură această povară. Pentru Matei au fost strânși peste 23.000 de euro, iar această mobilizare ne arată, încă o dată, cât de puternică este comunitatea noastră. Mai lipsesc 18.089 de euro. Facem apel la oameni și la companii să ni se alăture, pentru ca Matei să poată ajunge la operație și să primească șansa unei vieți fără durere”, *a declarat Vlad Plăcintă, președintele Asociației „Salvează o inimă”.

O donație de 10, 20 sau 50 de lei poate părea mică în raport cu suma totală, dar fiecare contribuție îl apropie pe Matei de operație. La fel de importantă este și distribuirea campaniei, pentru ca povestea lui să ajungă la cât mai mulți oameni.

CUM PUTEM AJUTA

Cei care doresc să îl sprijine pe Matei pot dona online, prin card, accesând pagina campaniei:

https://salveazaoinima.ro/matei-tomachi/

Donațiile prin transfer bancar pot fi realizate în conturile Asociației „Salvează o inimă”:

Cont RON: RO94 RNCB 0041 1821 0401 0001

Cont EUR: RO67 RNCB 0041 1821 0401 0002

Banca Comercială Română

Cod SWIFT/BIC: RNCBROBUXXX

Denumirea beneficiarului: Asociația „Salvează o inimă”

Cod de identificare fiscală: 31015982

La detaliile plății trebuie menționat: MATEI TOMACHI.

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CONTACT PRESĂ

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Vlad Plăcintă

președinte Asociația „Salvează o inimă”

+40752753540 office@salveazaoinima.ro www.salveazaoinima.ro

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