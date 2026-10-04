Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași reunește peste 1.000 de invitați din 20 de țări

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 octombrie 2026, 10:19

FITPTI e la jumătatea programului său de 10 zile

Curatoriată de teatrologul Oltița Cîntec în jurul temei „societatea spectacolului”, ediția a XIX-a a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași (FITPTI) este o invitație la a reflecta asupra modurilor în care spectacolul, revărsat astăzi de pe scene în viețile noastre, modelează și modifică realitatea în care trăim. Programat, conform tradiției, în prima săptămână a lunii octombrie (1-8 octombrie 2026, cu Prolog în 20 și 27 septembrie), festivalul reunește peste 1000 de invitați din 20 de țări, în peste 25 de locații din oraș.

Evenimentele susținute până acum au avut mare succes în sălile, foyerele și esplanada Teatrului Luceafărul, la Grădina Botanică, sala Studio a Facultății de Teatru, Grădina Copou, Casa de Cultură a Municipiului, Casa Muzeelor, cafeneaua NegruZi, Fika etc. Alte 65 de evenimente se vor desfășura în zilele care urmează până în seara zilei de 8 octombrie. Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu va încheia FITPTI 2026 cu o reprezentație a spectacolului Scandal în culise, o comedie regizată de Andreea și Andrei Grosu, care întoarce reflectoarele spre partea ascunsă a scenei, dezvăluind o parte din ce se petrece acolo.

Teatrul Național „I.L. Caragiale” București va susține luni, 5 octombrie, ora 19, o reprezentație a spectacolului-concert Mai e vreun candidat?, creat de Ada Milea după O scrisoare pierdută de I.L. Caragiale. Var Cultural și Teatrul de Comedie București vă învită la (An)organic, un performance care abordează estetic complexa relație dintre uman și inteligența artificială. Strada și camera este concertul pe care Dragoș Cantea (Norvegia) și Felicia Greciuc (Danemarca) îl vor susține marți, 6 octombrie, de la 18.30, în aula BCU. În aceeași zi, de la ora 19, la sala mare a Teatrului Luceafărul, sunteți așteptați la un spectacol polemic inspirat dintr-un dosar de instanță – Cazul Epstein de România. Miercuri, 7 octombrie, ora 18.15, Flaviu Cernescu va face Pași pe orizont, acrobații la mare înălțime între Teatrului Luceafărul și Hotelul Ramada, o premieră absolută pentru Iași. Nu uitați de expoziția Teatru la cutie, o serie de 20 de machete de scenografie realizate de Levente Bagossy, de Interactive Zone, instalația new media a lui Andrei Botnaru (foyer etaj, Teatrul Luceafărul), și Povești mecanice realizate de Constantin Butoi (foyer parter, Teatrul Luceafărul).

„Peste 1000 de artiști din Argentina, Austria, Coreea de Sud, Danemarca, Franța, Elveția, Germania, Italia, Luxemburg, Marea Britanie, Mongolia, Norvegia, Olanda, Polonia, Republica Moldova, România (Cluj-Napoca, București, Sibiu, Timișoara, Oradea, Galați, Alba Iulia, Tg. Mureș, Tg. Jiu, Suceava), Slovacia, Suedia, SUA, Ungaria fac orașul să vibreze la frecvența emoțională a celor mai noi tendințe mondiale de gen. Public venit din toată țara reacționează la unison, reafirmându-și curiozitatea, bucuria estetică, nerăbdarea de a fi parte a unor evenimente prezentate aici, la Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr, în exclusivitate națională”, precizează teatrologul Oltița Cîntec, curatorul FITPTI.

Programul integral poate fi consultat la acest link https://luceafarul-theatre.ro/festivalul-international-de-teatru-pentru-publicul-tanar/fitpti-2026/festivalul-international-de-teatru-pentru-publicul-tanar-iasi-2026/.

Biletele se găsesc la casieria Teatrului Luceafărul sau pe platfoma bilet.ro.