(INTERVIU) Andia, la Top 20 Radio Iași cu Cristina Spînu (03.10.2026)

Publicat de cristinaspinu, 4 octombrie 2026, 12:08



„M-am trezit aici” se numește cel mai recent single lansat de Andia.

Pe numele real Elena – Diana Constantin, Andia s-a născut în Roman, judeţul Neamţ şi a absolvit Facultatea de Economie. Prima experienţă muzicală a avut-o la doar 11 ani, în cadrul unui festival local. A cântat în primii ani muzică populară, ulterior alegând calea muzicii pop.

În septembrie 2019 a devenit membru DJ Project, fiind aleasă pentru această colaborare după 6 luni de căutări. Andia a lansat alături de ei piesele „Slăbiciuni” și „Retrograd„.

În 2020, Andia a lansat prima sa piesă ca artist solo, single-ul „Anotimpuri”. Au urmat apoi piesele „Mi-e dor”, „Sfârșitul Lumii”, „Universul” , „Ce urmează”. Artista a continuat, apoi, să cucerească inimile a milioane de ascultători cu piese precum „La nevedere”, „Salcâmii”, „Retrograd”, „Slăbiciuni”.

Cu piesa „M-am trezit aici„, Andia continuă seria de colaborări cu Alex Pelin și Vlad Lucan, în același ton cu care artista și-a câștigat fanii.

Cristina Spînu a stat de vorbă cu Andia despre noua piesă, despre proiectele muzicale pe care le are până la sfârșitul anului dar și despre implicarea în campania „STOP ABUZ”, a cărei ambasador a devenit de curând.

Ascultați mai jos interviul integral și urmăriți videoclipul piesei „M-am trezit aici”!