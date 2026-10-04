(AUDIO) Ultimele pregătiri pentru pelerinajul Sfintei Parascheva, la Iași ajung și moaștele Sfântului Paisie de la Neamț

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 octombrie 2026, 12:52

Se fac ultimele pregătiri pentru pelerinajul prilejuit de sărbătoarea Sfintei Cuvioasei Parascheva, care va începe, oficial, în data de 8 octombrie.

Anul acesta, credincioșii care vor veni la Iași se vor putea închina și la moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț, un sfânt al răbdării și îngăduinței, după cum a subliniat Înaltpreasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei:

Înaltpreasfințitul Teofan: Sfântul Paisie, sfânt al răbdării, sfânt al îngăduinței, al iertării, va fi împreună cu Sfânta Parascheva rugători către Dumnezeu pentru noi toți. Deja atmosfera se încălzește pe zi ce trece, vin pelerini în Ajun și vin pelerini și se pregătesc din diferite colțuri ale țării și ale lumii. Ne vom transforma în gazde, în casa cărora vor intra oaspeți minunați să se bucure o clipă lângă moaștele Sfintei Parascheva, să-și încarce inima și sufletul și să plece din nou acasă, mărturisind ce frumos e Iașul, ce Sfântă avem în inima orașului și ce bucurie pentru toți.

Peste 1.000 de voluntari sunt prezenţi în preajma Catedralei Mitropolitane, pentru a-i sprijini şi îndruma pe credincioşii prezenți în aceste zile la Iași.

Pe lângă băuturi calde şi hrană, pelerinii vor primi şi un ghid tipărit care conţine programul slujbelor, informaţii despre procesiuni, dar şi sfaturi practice.

Pelerinajul prilejuit de Hramul Sfintei Cuvioasei Parascheva de la Iași este unul dintre cele mai mari pelerinaje ortodoxe din Europa și reunește, anul, sute de mii de credincioși din țară și străinătate.

În paralel, în această perioadă se desfășoară și Sărbătorile Iașului.

Săptămâna viitoare vor fi organizate târgul meșteșugarilor și festivalul vinului, iar în data de 16 octombrie va avea loc „Seara Valorilor”.

Evenimentele se vor încheia cu un concert susținut de Richard Clayderman, în fața Palatului Culturii.

Primarul Iașului, Mihai Chirica: Programul este unul dens, densitatea lui provine și din Festivalul Sacrum, care a intervenit aproape în fiecare zi cu câte un eveniment și, din punctul meu de vedere, e un eveniment de primă mână și, sigur, cele care sunt tradiționale pentru noi, târgurile, care le organizăm pe aceleași locații, Ștefan cel Mare, zona Halei Centrale și pe Costache Negri. Ne organizăm împreună cu Mitropolia pentru pelerinaj și spectacolul de pe data de 16, vineri, când va trebui să ne ansamblăm cu un program astfel încât să corespundă și cu sărbătoarea religioasă, și cu Festivalul Sacrum. Printre numele anunțate, rămânem în continuare cantonați în jurul lui Richard Clayderman, împreună cu artiști ieșeni, cu premierea olimpicilor, care va fi din nou pe scena din fața Palatului Culturii.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)