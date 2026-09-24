Raport „Start în educație”: Familia, mai aproape de grădiniță – 7 din 10 directori observă o implicare mai mare a părinților după participarea în proiect

Publicat de Andreea Drilea, 24 septembrie 2026, 10:18

Raport „Start în educație”: Familia, mai aproape de grădiniță – 7 din 10 directori observă o implicare mai mare a părinților după participarea în proiect

“Start în educaţie” a ajuns la 240.000 de copii (3-6 ani), 76.000 de părinți, 9.200 de educatori și 4.300 de grădinițe.

95% dintre părinți au aplicat acasă informațiile dobândite la atelierele de educație parentală, iar 75% consideră că relația cu copiii lor s-a îmbunătățit.

7 din 10 directori spun că mai mulți copii continuă acasă activitățile începute la grădiniță.

București, 24 septembrie. „Start în educație”, cel mai amplu proiect nonprofit dedicat educației timpurii din România, contribuie de patru ani la crearea unor condiții mai bune de dezvoltare pentru copiii preșcolari vulnerabili, prin implicarea familiilor, educatorilor și grădinițelor. Implementat de Fundația World Vision România și Fundația OMV Petrom în perioada septembrie 2022 – august 2026, programul urmărește să ofere copiilor preșcolari din medii vulnerabile un start mai bun în viață, prin îmbunătățirea accesului la educație timpurie de calitate. Copiii primesc câte un “Ghiozdănel cu viitor”, cu rechizite și jocuri, pe care să îl utilizeze acasă, împreună cu familia. Famiile sunt sprijinite, la rândul lor, prin intermediul atelierelor Școala Părinților, unde părinții învață despre rolul pe care îl au în dezvoltarea copiilor. În același timp, educatorii participă la cursuri acreditate care îi ajută să colaboreze mai bine cu familiile și să le ofere îndrumarea de care au nevoie și grădinițele sunt dotate cu materiale didactice și educaționale prin kitul “ABC Grădi”.

Rezultatele celui de-al patrulea an confirmă efectele complementare ale intervențiilor programului: părinții petrec mai mult timp alături de copii și au mai multă încredere în rolul lor parental, educatorii sunt mai bine pregătiți să sprijine familiile, iar resursele educaționale puse la dispoziție contribuie la dezvoltarea abilităților cognitive, sociale și motrice ale copiilor. Datele evidențiază, totodată, consolidarea relației dintre familie și grădiniță, unul dintre obiectivele centrale ale programului.

Raportul complet poate fi accesat aici, iar sinteza infografică aici.

Educația parentală consolidează relația dintre familie și grădiniță

Peste 76.000 de părinți au participat la „Școala Părinților”, ateliere dedicate educației parentale. Comparativ cu etapa pre-intervenție, ponderea părinților care petrec mai mult de o oră pe zi cu copilul a crescut cu 4,6 puncte procentuale, de la 53% la 58%, iar procentul celor care se declară foarte încrezători în rolul parental a urcat de la 63% la 67%. Totodată, 95% spun că au aplicat acasă informațiile dobândite, iar 75% consideră că relația cu copiii lor s-a îmbunătățit.

Rezultatele indică beneficii și la nivelul relației dintre familie și grădiniță. Educatorii raportează o implicare activă a părinților în educația copiilor – 75% (+4,3 puncte procentuale), o comunicare mai deschisă și mai consecventă cu familiile – 86% (+4,8 puncte procentuale) și o îmbunătățire a propriilor competențe de comunicare cu părinții – 84% (+4,6 puncte procentuale), evidențiind consolidarea parteneriatului dintre familie și grădiniță. „Personal, mi-a dat multe teme de gândire și multe să aplic cu copilul în casă. În general, să fiu mult mai atentă în primul rând la mine și apoi în interacțiunea cu copilul.”, a declarat un părinte din Suceava.

Ghiozdănel cu viitor: un „liant între părinți și copii”

240.000 de copii preșcolari au primit „Ghiozdănel cu viitor”, un pachet educațional care îi ajută să învețe și acasă. Cadrele didactice intervievate descriu ghiozdănelul drept un „liant” între părinți și copii, care încurajează petrecerea timpului împreună și implicarea familiei în activități educative. Datele arată, de asemenea, o continuitate a procesului educațional între grădiniță și acasă: 74% dintre directori au observat că mai mulți copii continuă acasă activitățile începute la grădiniță, dar și că participarea la grădiniță este mai constantă. În plus, 70% au remarcat o implicare mai mare a părinților în desfășurarea de activități educative. „Cei de la mine au utilizat și cărticelele acelea cu activități, erau încântați și veneau și spuneau că au lucrat cu părinții acasă.”, a declarat o educatoare din Olt.

Astfel, 95% dintre părinți declară că folosesc des sau foarte des materialele din ghiozdănel împreună cu copiii lor, 93% consideră că acestea îi ajută să petreacă timp de calitate în familie iar 95% apreciază că resursele contribuie la dezvoltarea copiilor.

Educatorul, catalizator între intervențiile proiectului și familie

Până în prezent, 9.247 de educatori au participat la cursul „Bune practici în educația parentală”. 85% dintre educatori consideră că implementarea activităților de educație parentală a contribuit la consolidarea relației dintre familie și grădiniță și la creșterea implicării părinților în educația copiilor. „S-a creat un spațiu de dialog, s-a creat o prietenie între părinți, s-a creat dialogul acela între părinți și cadre didactice. Acum vin la școală și ne propun ateliere, ne propun diferite activități de relaxare cu copiii.”, a declarat un educator din Argeș.

Comparativ cu etapa pre-intervenție, rezultatele indică o mai bună cunoaștere a principiilor educației parentale pozitive (+5,4 puncte procentuale), o capacitate crescută de gestionare a comportamentelor dificile (+4,8 puncte procentuale) și o utilizare mai eficientă a metodelor de comunicare cu părinții (+4,6 puncte procentuale). Aplicate în activitatea de zi cu zi, aceste competențe îi ajută pe educatori să implice mai activ familiile în educația copiilor.

„ABC Grădi”: resurse care diversifică activitățile și susțin autonomia copiilor

În cei patru ani de implementare, 4.377 de grădinițe au primit resurse educaționale „ABC Grădi”, pe care educatorii le integrează în activitățile de la grupă. 95% dintre directori consideră că materialele au sprijinit atât extinderea tipurilor de activități desfășurate la grupă, cât și personalizarea acestora în funcție de nevoile preșcolarilor și apreciază că materialele au stimulat interesul și participarea copiilor la activități, inclusiv în cazul celor mai retrași sau mai puțin implicați. De asemenea, 9 din 10 directori consideră că acestea au contribuit la dezvoltarea capacității copiilor de a realiza activități practice, iar toți directorii participanți la cercetare au observat o creștere a autonomiei copiilor în timpul activităților educaționale. Două treimi dintre respondenți (67%) apreciază că materialele au sprijinit o implicare mai bună a copiilor cu CES în activitățile de grup, sugerând potențialul acestora de a facilita participarea și interacțiunea în contexte educaționale diverse. „Folosim și tabla, folosim și instrumente muzicale, tuburile de culoare. Am pictat foarte mult.” a declarat o educatoare din Brașov.

Rezultatele evidențiază valoarea unui model integrat de intervenție în educația timpurie, în care copilul, familia și grădinița sunt sprijinite simultan. Prin resursele oferite, activitățile dedicate părinților și dezvoltarea competențelor educatorilor, Start în educație contribuie la crearea condițiilor necesare pentru ca fiecare copil să își poată valorifica potențialul încă din primii ani de viață.

Despre Start în educație

Start în educație, derulat de Fundația World Vision România și Fundația OMV Petrom, este cel mai amplu program dedicat educației timpurii și creării unui mediu favorabil dezvoltării copiilor preșcolari, prin implicarea copiilor, părinților, educatorilor și grădinițelor.

1 din 5 copii din medii dezavantajate beneficiază anual de un „Ghiozdănel cu viitor”, iar 1 din 3 grădinițe din România este dotată cu kitul educațional „ABC Grădi”. În același timp, 9 din 10 părinți declară că respectă mai mult drepturile copilului și gestionează mai bine emoțiile copiilor în urma participării la atelierele „Școala Părinților”, iar 1 din 4 educatori beneficiază de formare în educație parentală.

Prin platforma startineducatie.ro , programul extinde accesul la resurse dincolo de comunitățile în care sunt derulate intervențiile directe și pune gratuit la dispoziția părinților și profesioniștilor informații, ghiduri, articole, tutoriale și instrumente dedicate educației timpurii.

Despre World Vision România

World Vision România este o organizație care desfășoară programe de educaţie, intervenție umanitară, dezvoltare și advocacy, având în centru bunăstarea copilului. În 32 de ani de activitate, a sprijinit peste 500.000 de copii și adulți din aproape 3.000 de comunități din 41 de județe. Organizația face parte din rețeaua World Vision International, prezentă în aproape 100 de țări.

Despre Fundația OMV Petrom

Lansată în 2022, Fundația OMV Petrom susține programe și investiții pe termen lung pentru comunități dezavantajate, în trei domenii cheie: educație, mediu și sănătate. Mai multe detalii pe www.fundatiaomvpetrom.ro.