Intervenţie pentru remedierea unei defecţiuni la reţeaua de apă din municipiul Bacău

Publicat de Andreea Drilea, 24 septembrie 2026, 06:30

Mai multe zone din municipiul Bacău au rămas fără apă potabilă în această noapte, fiind în desfăşurare o intervenţie pentru remedierea unui defecţiuni la reţea.

Se estimează că lucrările se vor încheia până dimineaţă, la ora 6:00.

Operatorul avertizează că, după reluarea furnizării, este posibil că apa să fie tulbure, context în care consumatorii sunt sfătuiţi să lase apa să curgă pentru o perioadă până când aceasta revine la aspectul normal – ne-a informat corespondentul RRA Gabriel Pop.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro