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Intervenţie pentru remedierea unei defecţiuni la reţeaua de apă din municipiul Bacău

Intervenţie pentru remedierea unei defecţiuni la reţeaua de apă din municipiul Bacău

Publicat de Andreea Drilea, 24 septembrie 2026, 06:30

Mai multe zone din municipiul Bacău au rămas fără apă potabilă în această noapte, fiind în desfăşurare o intervenţie pentru remedierea unui defecţiuni la reţea.

Se estimează că lucrările se vor încheia până dimineaţă, la ora 6:00.

Operatorul avertizează că, după reluarea furnizării, este posibil că apa să fie tulbure, context în care consumatorii sunt sfătuiţi să lase apa să curgă pentru o perioadă până când aceasta revine la aspectul normal – ne-a informat corespondentul RRA Gabriel Pop.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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