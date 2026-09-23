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(AUDIO/FOTO) BACĂU: Pod deteriorat în satul Ciobănuș. Traficul se desfășoară pe rută ocolitoare

(AUDIO/FOTO) BACĂU: Pod deteriorat în satul Ciobănuș. Traficul se desfășoară pe rută ocolitoare

Publicat de Andreea Drilea, 23 septembrie 2026, 08:01

Circulaţia rutieră este oprită la această oră pe Drumul Naţional 12A între Comăneşti şi Făget, în zona localităţii Ciobănuş din judeţul Bacău, după ce structura podului peste râul Trotuş a fost avariată de un ansamblu rutier.

Traficul în zonă este dirijat de poliţişti pe o rută alternativă.

Incidentul s-a produs în timpul nopţii și nu s-a soldat cu victime, anunță reprezentanții ISU.

Pompierii caută soluții pentru ca echipajele de salvare să poată ajunge la timp în localitățile izolate de acest blocaj.

Purtătorul de cuvânt al ISU Bacău, Ancuța Socaci: ”Pentru gestionarea situației a fost identificată o rută oculitoare pentru circulația autovehiculelor. În prezent, traficul rutier în zonă este dirijat de polițiști. La fața locului se va deplasa grupul de suport tehnic pentru evaluarea situației și stabilirea măsurilor necesare. Aspectele constatate vor fi analizate în cadrul Comitetului Județean pentru situații de urgență, urmând să fie aprobat un plan de măsuri pentru restabilirea stării de normalitate. ISU BACĂU va identifica soluții în vederea reducerii și timpului de răspuns la intervențele din localitățile afectate.”

Între timp, o ambulanță SMURD de la Comănești a fost relocată temporar la Punctul de Lucru Brusturoasa.

(Radio Iaşi/Gabriel Pop/FOTO ISU Bacău)

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