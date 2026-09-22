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(AUDIO) Iaşi: Prefectul anunţă relocarea Paşapoartelor şi Permiselor

(AUDIO) Iaşi: Prefectul anunţă relocarea Paşapoartelor şi Permiselor
22 septembrie 2026, 15:20

Clădirea în care funcționează Serviciile Publice Comunitare de Pașapoarte și cel de Permise de Conducere și Înmatriculări din Iași va fi consolidată și modernizată.

Prefectura Iași a lansat astăzi proiectul, în valoare de 14,5 milioane de lei, dintre care 12,5 milioane reprezintă fonduri nerambursabile.

Pe durata lucrărilor, funcționarii își vor desfășura activitatea în fosta clădire BCR din Podu Roș, unde vor fi amenajați peste 2.000 de metri pătrați pentru desfășurarea serviciilor, ne-a precizat prefectul de Iași, Constantin Dolachi:

Vor fi instalate pompe de căldură și panouri solare, iar autoritățile iau în calcul și achiziționarea unor baterii pentru stocarea energiei electrice.

Managerul proiectului, Cosmin Plumbu, spune că soluția este necesară și pentru asigurarea continuității activității, inclusiv pe timpul nopții.

(Radio Iași, Constantin Mihai)

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