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Percheziţii DNA în punctele de trecere a frontierei Siret, Racovăţ şi Dorohoi

Percheziţii DNA în punctele de trecere a frontierei Siret, Racovăţ şi Dorohoi

Publicat de Andreea Drilea, 21 septembrie 2026, 11:37 / actualizat: 21 septembrie 2026, 12:44

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează, luni, percheziţii în Vămile Siret, Racovăţ şi Dorohoi, într-un dosar în care se investighează fapte de corupţie comise de vameşi, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare.

Potrivit surselor citate, descinderile din acest caz au loc în 54 de locaţii din judeţele Suceava şi Botoşani. 

Redăm mai jos comunicatul DNA:

Ca răspuns la solicitările formulate de reprezentanți ai mass-media, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să transmită următoarele:

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2023–2026, a unor infracțiuni de corupție de către funcționari publici din cadrul autorităților de frontieră, care ar fi primit diferite sume de bani în legătură cu îndeplinirea unor acte contrare îndatoririlor de
serviciu, pentru a permite unor persoane fizice să tranziteze punctele de trecere a frontierei din zona de nord-est a României cu bunuri interzise sau cu bunuri aduse din Ucraina peste limita legală.

În cursul zilei de 21 septembrie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 54 de locații situate pe raza județelor Suceava, Botoșani, Iași, Neamț, fiind vizate sediile mai multor instituții publice, respectiv domiciliile unor persoane fizice și sediile/punctele de lucru ale unor operatori economici.

În cauză, procurorii beneficiază de sprijinul lucrătorilor din cadrul Direcției Generale Anticorupție, al Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava și al Inspectoratelor de Poliție Județene Suceava și Botoșani.

Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare.

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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