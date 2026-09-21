La Iași s-a deschis un nou program pentru seniorii singuri. Activități gratuite la Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi”

Publicat de Andreea Drilea, 21 septembrie 2026, 11:19

Programul „Prietenii Vârstnicilor” a fost lansat astăzi la Filiala „Ion Creangă” a Bibliotecii Județene „Gheorghe Asachi”

Persoanele de peste 65 de ani pot participa gratuit la activități săptămânale de socializare, ateliere și întâlniri.

Programul vine după mai bine de cinci ani de prezență a Asociației Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor în Iași, prin vizitele oferite seniorilor la domiciliu.

Iași, 18 septembrie 2026 – Seniorii din Iași care se confruntă cu singurătatea au, de astăzi, un nou loc în care se pot întâlni în fiecare săptămână. Asociația Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor a lansat programul „Prietenii Vârstnicilor”, care le oferă persoanelor de peste 65 de ani acces gratuit la activități de socializare, ateliere și întâlniri organizate la Filiala „Ion Creangă” a Bibliotecii Județene „Gheorghe Asachi”, primul partener local al programului.

Lansarea programului a avut loc în această dimineață și a adus împreună seniori care fac deja parte din programul de vizite la domiciliu al asociației, noi beneficiari, membri ai echipei Niciodată Singur și reprezentanți ai Bibliotecii Județene. Lansarea a fost construită ca o primă activitate a grupului, în jurul socializării și al discuțiilor deschise. Programul va fi coordonat local de Alma Andrei, care gestionează și programul de vizite la domiciliu desfășurat de asociație în Iași.

Programul răspunde unei realități care rămâne adesea nevăzută. Potrivit unui studiu realizat de Kantar România pentru Asociația Niciodată Singur, trei din cinci vârstnici din orașele României se confruntă cu singurătatea, iar unul din patru interacționează deloc sau cu cel mult o persoană în decursul unei luni.

„Deschiderea programului «Prietenii Vârstnicilor» este un pas firesc după mai bine de cinci ani de prezență a asociației în Iași. Vizitele la domiciliu rămân esențiale pentru seniorii cu mobilitate redusă sau care trăiesc în izolare, iar noul program ne permite să le oferim celor care pot ieși din casă un spațiu în care să se întâlnească și să construiască relații. Experiența din Brașov, Brăila și Cluj-Napoca ne arată cât de importante sunt întâlnirile constante pentru reducerea singurătății. Suntem recunoscători că Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi” este gazda și primul partener local al acestui program național.”, declară Bianca Gemănaru, director de programe al Asociației Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor.

„În cei peste cinci ani de vizite la domiciliu am cunoscut seniori din Iași pentru care întâlnirea cu voluntarul este unul dintre puținele momente de socializare dintr-o săptămână. Prin «Prietenii Vârstnicilor», vrem să le oferim mai multe ocazii de a ieși din casă, de a cunoaște oameni și de a simți că fac parte dintr-un grup în care sunt așteptați. Vom construi activitățile împreună cu ei, pornind de la ceea ce le place și de la ceea ce au nevoie”, declară Alma Andrei, coordonatoarea programului „Prietenii Vârstnicilor” din Iași.

Activități gratuite, în fiecare săptămână, la Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi”

Programul se adresează persoanelor de peste 65 de ani care se confruntă cu sentimentul de singurătate și își doresc mai multe ocazii de a ieși din casă, de a cunoaște oameni și de a-și petrece timpul într-un mod activ.

Întâlnirile vor include ateliere de creativitate și îndemânare, jocuri de societate, activități de dezvoltare personală, discuții despre viața sănătoasă și alte activități adaptate intereselor participanților. Acestea vor avea loc săptămânal la Filiala „Ion Creangă” a Bibliotecii Județene „Gheorghe Asachi”, primul partener local al programului.

„Prietenii Vârstnicilor” funcționează deja la Brașov, Brăila și Cluj-Napoca. Prin deschiderea grupului din Iași, programul ajunge în cel de-al patrulea oraș din țară.

Seniorii interesați să participe se pot înscrie pe niciodatasingur.ro/prietenii-varstnicilor sau pot suna la numărul 0753 314 888.

Despre Asociația Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor

Din 2015, Asociația Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor alină sentimentul de izolare al seniorilor, fiind în prezent implicată în viața a peste 800 de persoane în vârstă din București, Ploiești, Pitești, Brăila, Iași, Constanța, Cluj-Napoca, Brașov și Râmnicu Vâlcea. Asociația a deschis două Centre de Socializare – în București și Ploiești – precum și Camera de Socializare Kaufland Pantelimon, un spațiu unde seniorii participă gratuit la activități culturale, educative și de socializare. În cadrul programului de vizite la domiciliu, fiecare senior înscris în program are un voluntar dedicat, care îl vizitează și îl sprijină constant.