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Neamţ: Şase persoane, între care trei copii, s-au intoxicat cu ciuperci

Neamţ: Şase persoane, între care trei copii, s-au intoxicat cu ciuperci

Publicat de Andreea Drilea, 21 septembrie 2026, 12:40

Şase persoane din localitatea Oşlobeni, membri ai aceleiaşi familii, s-au intoxicat după ce au consumat ciuperci otrăvitoare, a anunţat, luni, Serviciul de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Neamţ.

Între acestea s-au numărat trei copii cu vârste de 4, 7, respectiv 9 ani.

Părinţii copiilor le-au povestit cadrelor medicale că au cules ciupercile din pădurea din localitate, iar acasă au făcut mâncare din ele.

După câteva ore de la consum, tuturor membrilor familiei li s-a făcut rău şi au sunat la 112.

‘Toţi pacienţii au fost preluaţi de ambulanţe cu asistent medical şi predaţi la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ’, au precizat reprezentanţii SAJ Neamţ.

Cei şase, cu vârste cuprinse între 4 şi 70 de ani, au rămas internaţi la SJU Piatra-Neamţ, pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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