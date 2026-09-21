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Vasluiul devine, la sfârșitul săptămânii, „Tărâmul Metaforelor”. Prima ediție a festivalului internațional literar

Publicat de Andreea Drilea, 21 septembrie 2026, 12:28


Vasluiul își deschide porțile pentru literatură, artă și creatori din țară și din diaspora. La sfârșitul acestei săptămâni începe prima ediție a Festivalului Internațional Literar „Tărâmul Metaforelor”, un proiect cultural născut în Franța și adus acasă, la Vaslui.

Timp de două zile, orașul devine loc de întâlnire pentru 59 de creatori  copii aflați la început de drum, dar și scriitori și artiști consacrați din România și din diaspora.

Festivalul este inițiativa scriitoarei și jurnalistei Viorica Cîmpeanu-Laurent, stabilită în Franța, care și-a dorit să transforme întoarcerea în orașul natal într-un eveniment cultural cu deschidere internațională.

„Tărâmul Metaforelor” continuă, la Vaslui, experiența proiectelor culturale pe care fondatoarea le-a construit în Franța și își propune să creeze o punte între creatorii români din țară și cei plecați peste hotare.

Prima ediție aduce împreună poezie, proză, eseu, teatru, jurnalism, arte vizuale și alte forme de expresie artistică. Printre participanți se află și 15 copii, cărora festivalul le acordă un spațiu special. Creațiile lor vor fi publicate integral în antologia evenimentului, iar cei mai tineri participanți vor urca pe scenă pentru a-și prezenta și recita propriile texte.

De altfel, promovarea tinerei generații este una dintre ideile centrale ale festivalului. Organizatorii vor să le transmită copiilor că talentul nu trebuie doar descoperit, ci și încurajat.

Alături de ei vor fi 44 de creatori și scriitori consacrați, iar lucrările tuturor participanților vor fi reunite într-o antologie de aproape 400 de pagini, o primă mărturie editorială a acestui proiect.

Festivalul are și o puternică dimensiune artistică. Printre invitații speciali se numără interpretul Nicu Poșta și actrița Doina Ghițescu, iar juriul reunește personalități din literatură, jurnalism și artele vizuale, din țară și din diaspora.

Unul dintre momentele care vor încheia evenimentul va fi Balul Poeților, o întâlnire dedicată creatorilor și iubitorilor de cultură.

De la Paris la Vaslui, „Tărâmul Metaforelor” își propune să transforme literatura într-o punte între oameni, generații și locuri. Iar pentru fondatoarea sa, festivalul este, înainte de toate, un dar oferit orașului în care și-a început povestea.

Prima ediție a Festivalului Internațional Literar „Tărâmul Metaforelor” are loc pe 25 și 26 septembrie, cu sprijinul logistic al Consiliului Județean și al Primăriei Vaslui.

Radio Iași/Vasile Geles

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