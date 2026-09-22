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Alertă sanitar-veterinară în județul Botoșani, după apariția unui caz suspect de rabie

Alertă sanitar-veterinară în județul Botoșani, după apariția unui caz suspect de rabie

Publicat de Andreea Drilea, 22 septembrie 2026, 12:22

Alertă sanitar-veterinară în județul Botoșani, după apariția unui caz suspect de rabie.

Virusul ar fi fost depistat la o bovină de numai cinci luni, dintr-o gospodărie din satul Tătărășeni, comuna Havârna. Suspiciunea a fost ridicată după ce animalul a prezentat modificări de comportament, iar analizele preliminare au indicat prezența bolii.

Autoritățile sanitar-veterinare suspectează că bovina ar fi fost infectată de o vulpe. În zonă au fost dispuse mai multe măsuri pentru prevenirea răspândirii virusului. Sunt monitorizate populațiile de vulpi și vizuinile, iar animalele sălbatice găsite moarte trebuie recoltate și trimise la laborator pentru verificări.

Rabia este o boală virală extrem de periculoasă, care poate fi transmisă și oamenilor, în special prin mușcături sau zgârieturi.

Specialiștii le recomandă localnicilor să nu se apropie de animalele sălbatice care au un comportament neobișnuit și să se asigure că animalele de companie sunt vaccinate.

Orice persoană mușcată sau zgâriată de un animal trebuie să spele imediat rana cu apă și săpun și să se prezinte de urgență la o unitate medicală.

(Radio Iaşi/Gina Poenaru/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

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