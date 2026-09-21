Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a început cazările pentru anul universitar 2026–2027. Tarifele rămân neschimbate

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a început astăzi, 21 septembrie 2026, procesul de cazare a studenților pentru anul universitar 2026–2027. În total, 5.066 de locuri de cazare au fost repartizate celor 15 facultăți ale UAIC, pentru studenții care au primit dreptul de cazare.

Un element important pentru studenți este faptul că tarifele de cazare rămân neschimbate față de anul universitar precedent.

În același timp, anul universitar 2026–2027 aduce pentru studenții UAIC noi spații de cazare și condiții modernizate, în contextul investițiilor realizate în ultimii ani pentru dezvoltarea infrastructurii universitare.

Tarifele de cazare rămân la nivelul anului trecut

Pentru anul universitar 2026–2027, tarifele de cazare nu au fost majorate față de anul universitar precedent.

Pentru studenții români și din UE/SEE înmatriculați pe locuri fără taxă, tarifele sunt cuprinse între 190 și 815 lei/loc/lună, în funcție de cămin și de tipul camerei. Cele mai mici tarife, de 190 de lei/loc/lună, sunt practicate în căminele C4, C6, C7, C8, C10, C12 și C13, în timp ce tariful de 815 lei/loc/lună se aplică în căminul „Akademos” și în noul cămin C9.

Pentru studenții Erasmus și studenții cu taxă români, UE/SEE, pe cont propriu valutar, tarifele sunt cuprinse între 360 și 985 lei/loc/lună.

C9, un nou cămin în circuitul de cazare al UAIC

Una dintre principalele noutăți ale acestui an universitar este darea în folosință a căminului C9, recepționat în luna august 2026 și inclus în circuitul de cazare începând cu acest an universitar.

Noul cămin, situat pe strada Titu Maiorescu nr. 15, în proximitatea Cantinei „Titu Maiorescu”, dispune de săli de lectură, săli de mese, spălătorii și alte spații destinate studenților. Fiecare cameră este dotată cu mobilier modern, televizor, minifrigider, sistem de încălzire și răcire a aerului și termostat de ambient.

Investiția, realizată prin Compania Națională de Investiții și finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, are o valoare de 65,44 milioane de lei.

Aproape 27 de milioane de lei pentru modernizarea căminelor

Începând cu anul 2024, UAIC a derulat un amplu program de modernizare a infrastructurii universitare, cu investiții importante în spațiile de cazare.

Prin proiectul „Modernizarea infrastructurii universitare pentru asigurarea unui spațiu academic echitabil în cadrul Universității «Alexandru Ioan Cuza» din Iași”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), universitatea a realizat investiții în valoare totală de 26.008.678,03 lei.

În complexul studențesc „Codrescu”, căminele C10, C11, C12 și C13 au beneficiat de lucrări de reabilitare termică, care au inclus anveloparea clădirilor, refacerea fațadelor, realizarea hidroizolațiilor și înlocuirea tâmplăriei exterioare. Au fost modernizate, de asemenea, spațiile sanitare.

Soluții pentru creșterea eficienței energetice au fost introduse și în căminele C1 și C2 din complexul Târgușor Copou, „Gaudeamus” (C14), „Akademos” (C15) și „Buna Vestire” (C16).

La căminul „Gaudeamus” au fost instalate sisteme de aer condiționat, iar în complexul „Codrescu” s-au efectuat lucrări de reabilitare a aleilor, instalare a mobilierului urban inteligent și montare a unor stâlpi de iluminat LED alimentați cu energie produsă de panouri fotovoltaice.

Totodată, căminul C4 din complexul „Târgușor Copou” a fost reabilitat și modernizat din fondurile proprii ale universității. Investiția, în valoare de 960.303,77 lei, a inclus renovarea a 107 spații, dintre care 89 de camere de cazare.

Patru tururi de cazare

Procesul de cazare pentru anul universitar 2026–2027 se desfășoară în patru tururi, primul dintre acestea fiind în derulare în perioada 21–23 septembrie.

La finalul fiecărui tur, locurile rămase disponibile sunt centralizate, iar facultățile afișează noi liste cu studenții care primesc dreptul de cazare pentru etapa următoare. Astfel, Turul 2 se desfășoară în perioada 24–25 septembrie, Turul 3 în 26 septembrie, iar Turul 4 în perioada 28-29 septembrie.

Începând cu 30 septembrie și până pe 9 octombrie, listele cu locurile rămase disponibile vor fi actualizate zilnic, în funcție de disponibilitatea locurilor și de solicitările studenților.

Calendarul complet al cazărilor la UAIC, precum și tarifele practicate în anul universitar 2026-2027 sunt disponibile pe site-ul UAIC: https://www.uaic.ro/studenti/cazare/