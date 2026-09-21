Călin Georgescu, reţinut de procurori

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a fost reţinut luni de procurorii DIICOT, pentru 24 de ore, în dosarul în care este acuzat că ar fi înşelat un om de afaceri, au declarat pentru AGERPRES surse judiciare.

Conform surselor citate, Georgescu nu a dorit să dea declaraţii în faţa anchetatorilor.

El a fost adus la DIICOT în jurul orei 15:00, după aproape 9 ore de percheziţii la locuinţa sa din Mogoşoaia.

Urmează ca el să fie scos de poliţişti din sediul DIICOT şi dus în arest.

La faţa locului, se află zeci de susţinători ai lui Georgescu.

Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineaţa, în timp ce se îndrepta spre un bazin de înot în Otopeni, şi dus la locuinţa sa din Mogoşoaia, pentru a asista la percheziţii la vila lui din Mogoşoaia, într-un dosar de înşelăciune, cu un prejudiciu de 1,1 milioane euro.

În dosar, a fost ridicat şi omul de afaceri Ionel Rusen. Acesta a fost implicat în strângerea de fonduri pentru campania lui Călin Georgescu la alegerile prezidenţiale.

Ancheta a pornit de la o plângere depusă de un om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care susţine că ar fi fost păgubit de Georgescu cu suma de un milion de euro.

Răzvan Leu l-ar fi cunoscut pe Georgescu prin intermediul unui prieten comun, Ion Negoescu, iar fostul candidat i-ar fi propus implicarea într-o afacere cu tranzacţii cu metale preţioase.

Afacerea avea nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro, iar Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care la rândul lui i-a prezentat un cetăţean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveţia.

În continuare, pentru a obţine creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanţie de 1 milion de euro, dintre care 100.000 de euro urmau să fie folosiţi pentru a finanţa campania lui Georgescu la prezidenţiale. Procurorii spun că pentru această ultimă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli.

Victima a fost convinsă apoi să mai transfere alţi 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul promis poate creşte de 15 milioane de euro.

Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanţiei totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.

Omul de afaceri Răzvan Leu a confirmat luni că el este cel care a formulat plângerea penală împotriva lui Georgescu.

‘Confirm că sunt persoana care a formulat, în ianuarie 2024, plângerea penală aflată la baza dosarului instrumentat de DIICOT. Am făcut acest demers dintr-un singur motiv: am pierdut peste un milion de euro, bani câştigaţi prin muncă, în urma promisiunii unei finanţări care nu s-a concretizat niciodată. Am încercat ani de zile să recuperez suma pe cale amiabilă, fără niciun rezultat. L-am cunoscut pe Călin Georgescu în 2021, printr-o conjunctură întâmplătoare. Mi-au plăcut hotărârea, povestea şi planurile sale. Asemenea mie, după cum aţi văzut, milioane de români au avut încredere în Călin Georgescu. Am avut încredere deplină în Călin Georgescu şi în ceea ce mi-a spus. Din păcate, totul s-a dovedit a fi o escrocherie, o păcăleală. Am fost înşelat cu suma de 1.100.000 euro, dată de mine ca avans pentru un împrumut extern de 6.000.000 euro, o linie de credit destinată unor investiţii în afaceri. Împrumutul ar fi trebuit acordat de o companie financiară recomandată şi garantată de Călin Georgescu şi de partenerii săi de afaceri, pe care presa i-a menţionat deja’, a transmis Răzvan Leu într-un comunicat de presă.

(AGERPRES/FOTO arhivă Agerpres)