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Biroul Permanent Național al PSD a decis să nu susţină Guvernul Siegfried Mureşan

Biroul Permanent Național al PSD a decis să nu susţină Guvernul Siegfried Mureşan
21 septembrie 2026, 14:01 / actualizat: 21 septembrie 2026, 15:32

Biroul Permanent Naţional al PSD a decis luni să nu susţină Guvernul ce urmează să fie alcătuit de premierul desemnat, Siegfried Mureşan.

‘Biroul Permanent Naţional al Partidului Social Democrat a decis astăzi să nu voteze Guvernul Bolojan 2.0. Această recomandare a Biroului Permanent Naţional va fi înaintată Consiliului Politic Naţional, este forul politic, conform statutului, care poate decide sau ia decizii în situaţii de acest tip. PSD a spus şi la Sinaia, în urmă cu trei săptămâni – votează doar un Guvern din care face parte. PSD spune astfel stop continuării politicilor de sărăcire a românilor şi economiei româneşti’, a spus preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, la sediul central al partidului.

El a adăugat că decizia din BPN a fost luată în unanimitate.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro)

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