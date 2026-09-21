Meteo: Cod galben de intensificări ale vântului pentru județe din Moldova
21 septembrie 2026, 15:19
ATENTIONARE DE FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE
COD GALBEN
Fenomene avertizate: Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50…70 km/h.
Zone vizate:
– Județul Botoşani: Flămânzi, Frumușica, Albești, Trușești, Ștefănești, Coțușca, Lunca, Rădăuți-Prut, Copălău, Călărași, Avrămeni, Gorbănești, Manoleasa, Hlipiceni, Vlăsinești, Todireni, Prăjeni, Sulița, Dângeni, Santa Mare, Durnești, Dobârceni, Mihălășeni, Blândești, Hănești, Săveni, Ripiceni, Românești, Mitoc, Adășeni, Răușeni;
– Județul Neamţ: Roman, Săbăoani, Tămășeni, Cordun, Horia, Doljești, Gherăești, Trifești, Ion Creangă, Sagna, Români, Icușești, Botești, Bârgăuani, Mărgineni, Bahna, Secuieni, Păstrăveni, Oniceni, Valea Ursului, Dulcești, Bozieni, Moldoveni, Stănița, Tupilați, Făurei, Gâdinți, Ruginoasa, Boghicea, Văleni, Pâncești, Bira, Poienari;
– Județul Iaşi: Pașcani, Târgu Frumos, Hârlău, Belcești, Deleni, Podu Iloaiei, Cotnari, Scobinți, Lespezi, Hălăucești, Lețcani, Țibana, Ruginoasa, Stolniceni-Prăjescu, Valea Seacă, Voinești, Șipote, Erbiceni, Miroslovești, Moțca, Vânători, Bălțați, Ceplenița, Dagâța, Vlădeni, Dumești, Strunga, Ion Neculce, Sinești, Bivolari, Andrieșeni, Todirești, Focuri, Butea, Mogoșești-Siret, Sirețel, Popești, Lungani, Oțeleni, Mircești, Brăești, Probota, Țigănăși, Rachițeni, Gropnița, Plugari, Horlești, Coarnele Caprei, Alexandru I. Cuza, Movileni, Balș, Heleșteni, Hărmănești, Românești, Ciohorăni, Fântânele, Costești, Mădârjac, Roșcani, Cucuteni;
Interval de valabilitate: 21/09/2026 15:00 21/09/2026 18:00