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Purtătorul de cuvânt al Primăriei Iași, martor în dosarul „Păcura”

Purtătorul de cuvânt al Primăriei Iași, martor în dosarul „Păcura”
21 septembrie 2026, 15:07

Purtătorul de cuvânt al Primăriei Iași, Sebastian Buraga, a dobândit astăzi calitatea de martor în dosarul „Păcura”, instrumentat de procurorii DNA.

Ancheta vizează dispariția a aproximativ 500 de tone de păcură din rezerva națională de stat.

În 2021, stocurile se ridicau la aproximativ 5.800 de tone, iar în 2022, când România urma să trimită ajutoare Republicii Moldova, s-a constatat că din stoc lipseau aproximativ 500 de tone.

Păcura poate fi utilizată pentru susținerea arderii cărbunelui în centralele electrotermice.

La Iași, CET 2 Holboca a funcționat pe bază de cărbune, iar în 2024 s-a decis închiderea centralei.

Cu detalii despre acest caz, redactorul nostru, Constantin Mihai: La CET 2 Holboca, în stocurile rezervei de stat erau aproximativ 5.800 de tone, în septembrie 2021. La un moment dat, în 2022, statul român a dorit să trimită drept ajutoare pentru Republica Moldova o cantitate de păcură. Atunci s-a observat că din stocuri lipsesc aproximativ 500 de tone. Primul răspuns a fost că, în timp, păcura se depreciază, ea trebuie înlocuită. Această păcură atunci, în 2022, putea fi folosită și în România, la Iași, pentru a ajuta la arderea cărbunului, dar și în Republica Moldova, pentru aceleași scopuri. Primăria Iași și-a achitat contravaloarea celor 500 de tone de păcură, vreo 2 milioane de lei. În luna mai, procurorii DICOT au ridicat mai multe documente de la mai multe servicii din cadrul Primăriei și de la Termoservice. Practic, procurorii DNA, acum, investigează unde și dacă au dispărut cele 500 de tone de păcură, cine a știut de lipsa din gestiune, cine a decis, eventual, scoatere a 500 de tone de păcură din rezerva strategică și posibila întrebuiințare a cantității la CET 2 și, mai ales, cine a întocmit documentele. Patru ore de audieri pentru purtatorul de cuvânt al Primăriei Iași, Sebastian Buraga, care a dobândit și calitatea de martor în dosar.

Primăria Iași a achitat contravaloarea celor aproximativ 500 de tone constatate lipsă.

(Radio Iași, Constantin Mihai)

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