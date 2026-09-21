Reprezentanţii partidelor politice, despre votul în Parlament pentru Cabinetul Mureşan

Negocierile pentru formarea unei majorităţi parlamentare care să sprijine Cabinetul Mureşan continuă, după ce PSD şi AUR au reafirmat astăzi că nu vor vota o astfel de formulă.

Premierul desemnat Siegfried Mureşan acuză PSD că nu doreşte soluţionarea crizei politice a ţării, întrucât a decis să nu susţină cabinetul său înainte de a vedea programul de guvernare şi fără să existe un dialog pe priorităţile României.

Într-o postare pe Facebook el a atenţionat social-democraţii că au de ales între deblocarea crizei politice în mai puţin de o săptămână şi prelungirea acesteia pe o perioadă nedeterminată.

Reacţia vine după ce PSD a anunţat astăzi că nu va vota Cabinetul Mureşan pentru că ar continua politicile economice ale Guvernului Bolojan.

Sorin Grindeanu, preşedintele PSD: Noi şi peste 80% dintre români nu avem încredere că sub falsul drapel al reformei nu vor fi făcute noi tăieri. Aş fi vrut să văd din partea domnului Mureşan care e planul dumniei sale pentru rectificare, dar şi care e viziunea pentru bugetul pe 2027.

Vicepreşedintele PNL Mircea Abrudean a precizat că programul de guvernare va fi prezentat probabil chiar mâine, iar un executiv condus de Mureşan este o soluţie corectă pentru ţară în acest context.

Mircea Abrudean: Este despre soarta României, pe care cu toţii se pare că o deplângem în declaraţii, haideţi să vedem şi în fapte dacă susţinem sau nu un guvern care poate să ducă România înainte într-un context extrem de complicat pentru toată lumea.

USR mizează în continuare pe formarea unui guvern susţinut de PNL, USR şi UDMR.

Sorin-Gheorghe Şipoş, liderul senatorilor USR: Cred că cea mai simplă soluţie este de a continua cu miniştrii existenţi, cu portofoliile pe care le avem libere şi, cumva, alocate, ţinând cont de realitatea guvernului actual. Nu vă aşteptaţi la surprize, pentru că lucrurile trebuiesc rapid puse în mişcare. Sub nicio formă creştrile de taxe nu sunt în niciun program de guvernare.

UDMR susţine Cabinetul Mureşan, dar îşi va retrage sprijinul dacă majoritatea pe care se va baza va fi formată cu voturile AUR sau S.O.S. România, a spus astăzi, la Radio România Actualităţi, unul dintre liderii marcanţi ai formaţiunii, Tánczos Barna.

Alianţa pentru Unirea Românilor insistă, în schimb, că singura soluţie pentru ieşirea din blocaj o reprezintă alegerile anticipate.

Ştefăniţă Avrămescu, purtătorul de cuvânt al AUR: Noi avem câteva decizii cât se poate de clare. Nu vom vota un guvern din care nu facem parte. Nu vom vota un guvern unde să nu avem implicare pe partea de program de guvernare.

PNL, USR şi UDMR însumează 169 de voturi, cu 64 mai puţine decât cele necesare pentru învestirea unui guvern.

(RADOR/FOTO gov.ro)