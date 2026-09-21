UAIC organizează evenimentul „Bun venit la UAIC”, ediția a XV-a, dedicat studenților din anul I

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) organizează, în perioada 26–28 septembrie 2026, cea de-a XV-a ediție a evenimentului „Bun venit la UAIC”, dedicat informării, orientării și integrării studenților din anul I în comunitatea academică.

Pe parcursul celor trei zile, studenții vor fi întâmpinați la standurile amenajate în fața Universității de angajați ai UAIC, studenți din anii mai mari, reprezentanți ai asociațiilor studențești, reprezentanți ai centrelor culturale și ai lectoratelor străine ale UAIC, precum și de parteneri din mediul cultural și economic ieșean.

La standul „Informații despre studenție”, noii studenți vor putea afla informații utile despre principalele aspecte ale vieții de student, de la burse, cazare și biblioteci, până la mobilități internaționale și serviciile oferite de Universitate. De asemenea, fiecare student va primi un pachet de bun-venit, care va include ghidul studentului și materiale informative despre serviciile Universității și oportunitățile de dezvoltare profesională și carieră.

Programul evenimentului debutează cu activități menite să îi ajute pe noii studenți să descopere atât spațiile și serviciile UAIC, cât și orașul Iași.

Participanții sunt invitați să ia parte la vizite ghidate în Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, precum și la tururi ale orașului.

Unul dintre momentele importante ale programului de sâmbătă, 26 septembrie 2026, îl constituie Festivitatea de deschidere a anului universitar 2026–2027, care va avea loc la ora 11:00, în Aula Magna „Mihai Eminescu”.

Totodată, studenții vor putea participa la workshop-urile „Start în studenție”, susținute de specialiștii Serviciului Suport pentru Studenți din cadrul UAIC. Programul va include și activități interactive, surprize și premii în parcul „La Balenă”, din campusul „Titu Maiorescu” al UAIC, pregătite de partenerii evenimentului.

Duminică, 27 septembrie 2026, majoritatea facultăților vor organiza programul de mentorat, prin care studenții din anul I vor avea ocazia să interacționeze cu colegii din anii mai mari și să afle, direct de la aceștia, informații și recomandări practice despre viața de student.

Prin cele trei zile de activități, UAIC le oferă noilor studenți un prim contact cu spațiile, serviciile și oamenii Universității, dar și ocazia de a-și cunoaște colegii și de a descoperi orașul în care își vor petrece anii de studiu.

Detalii suplimentare și programul evenimentului sunt disponibile la adresa: https://www.uaic.ro/bun-venit-la-uaic-2026/