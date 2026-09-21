Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Evenimente » Evenimente Radio Iaşi » UAIC organizează evenimentul „Bun venit la UAIC”, ediția a XV-a, dedicat studenților din anul I

UAIC organizează evenimentul „Bun venit la UAIC”, ediția a XV-a, dedicat studenților din anul I

UAIC organizează evenimentul „Bun venit la UAIC”, ediția a XV-a, dedicat studenților din anul I
21 septembrie 2026, 16:05

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) organizează, în perioada 26–28 septembrie 2026, cea de-a XV-a ediție a evenimentului „Bun venit la UAIC”, dedicat informării, orientării și integrării studenților din anul I în comunitatea academică.

Pe parcursul celor trei zile, studenții vor fi întâmpinați la standurile amenajate în fața Universității de angajați ai UAIC, studenți din anii mai mari, reprezentanți ai asociațiilor studențești, reprezentanți ai centrelor culturale și ai lectoratelor străine ale UAIC, precum și de parteneri din mediul cultural și economic ieșean.

La standul „Informații despre studenție”, noii studenți vor putea afla informații utile despre principalele aspecte ale vieții de student, de la burse, cazare și biblioteci, până la mobilități internaționale și serviciile oferite de Universitate. De asemenea, fiecare student va primi un pachet de bun-venit, care va include ghidul studentului și materiale informative despre serviciile Universității și oportunitățile de dezvoltare profesională și carieră.

Programul evenimentului debutează cu activități menite să îi ajute pe noii studenți să descopere atât spațiile și serviciile UAIC, cât și orașul Iași.

Participanții sunt invitați să ia parte la vizite ghidate în Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, precum și la tururi ale orașului.

Unul dintre momentele importante ale programului de sâmbătă, 26 septembrie 2026, îl constituie Festivitatea de deschidere a anului universitar 2026–2027, care va avea loc la ora 11:00, în Aula Magna „Mihai Eminescu”.

Totodată, studenții vor putea participa la workshop-urile „Start în studenție”, susținute de specialiștii Serviciului Suport pentru Studenți din cadrul UAIC. Programul va include și activități interactive, surprize și premii în parcul „La Balenă”, din campusul „Titu Maiorescu” al UAIC, pregătite de partenerii evenimentului.

Duminică, 27 septembrie 2026, majoritatea facultăților vor organiza programul de mentorat, prin care studenții din anul I vor avea ocazia să interacționeze cu colegii din anii mai mari și să afle, direct de la aceștia, informații și recomandări practice despre viața de student.

Prin cele trei zile de activități, UAIC le oferă noilor studenți un prim contact cu spațiile, serviciile și oamenii Universității, dar și ocazia de a-și cunoaște colegii și de a descoperi orașul în care își vor petrece anii de studiu.

Detalii suplimentare și programul evenimentului sunt disponibile la adresa: https://www.uaic.ro/bun-venit-la-uaic-2026/

Etichete:
Târgul de folk „Vasile Mardare” – ediția a XI-a, la Gura Humorului
Evenimente Radio Iaşi marți, 25 august 2026, 14:59

Târgul de folk „Vasile Mardare” – ediția a XI-a, la Gura Humorului

Târgul de folk „Vasile Mardare” continuă o poveste construită cu pasiune pentru muzica folk și pentru valorile sale autentice și duce mai...

Târgul de folk „Vasile Mardare” – ediția a XI-a, la Gura Humorului
(Video live) Festivalul-Concurs Internaţional de muzică populară „Mugurelul”, ediţia a XX-a, jubiliară
Evenimente Radio Iaşi marți, 25 august 2026, 13:35

(Video live) Festivalul-Concurs Internaţional de muzică populară „Mugurelul”, ediţia a XX-a, jubiliară

Programul de sâmbătă, 29 august 2026, va începe la ora 12.00 cu parada portului popular, pe ruta Bulevardul Victoriei – strada Dimitrie Pompeiu...

(Video live) Festivalul-Concurs Internaţional de muzică populară „Mugurelul”, ediţia a XX-a, jubiliară
VideoLive – Festivalul Internațional Volare ediția a XVII-a, 12-16 August 2026
Evenimente Radio Iaşi miercuri, 12 august 2026, 12:28

VideoLive – Festivalul Internațional Volare ediția a XVII-a, 12-16 August 2026

E timpul pentru o nouă transmisiune video live pe radioiasi.ro şi pagina noastră de facebook  Radio Iaşi! Trei zile de Volare – voci minunate,...

VideoLive – Festivalul Internațional Volare ediția a XVII-a, 12-16 August 2026
Artă fără bariere: Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași lansează un program major de incluziune și excelență educațională prin proiectul „ArtEvolutis+”
Evenimente Radio Iaşi joi, 23 iulie 2026, 13:47

Artă fără bariere: Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași lansează un program major de incluziune și excelență educațională prin proiectul „ArtEvolutis+”

Artă fără bariere: Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași lansează un program major de incluziune și excelență...

Artă fără bariere: Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași lansează un program major de incluziune și excelență educațională prin proiectul „ArtEvolutis+”
Evenimente Radio Iaşi miercuri, 24 iunie 2026, 17:53

Festivalul Național „AMA Music Star” – ediţia a III, 26-27 iunie 2026

Acest eveniment se desfășoară în frumoasa sală de festivități a Colegiului Național de Artă ”O. Băncilă” din Iași. Participă...

Festivalul Național „AMA Music Star” – ediţia a III, 26-27 iunie 2026
Evenimente Radio Iaşi joi, 18 iunie 2026, 16:46

20 iunie, orele 18.00-20.00, Corala Cantores Amicitiae, 50 de ani de la înființare. Invitat la Univers Muzical, creatorul ei, profesorul și dirijorul Nicolae Gâscă

Cantores Amicitiae, un laborator al excelenței corale. Dragul nostru profesor Nicolae Gâscă ne-a transmis o întreagă moștenire de cânt și...

20 iunie, orele 18.00-20.00, Corala Cantores Amicitiae, 50 de ani de la înființare. Invitat la Univers Muzical, creatorul ei, profesorul și dirijorul Nicolae Gâscă
Evenimente Radio Iaşi joi, 18 iunie 2026, 15:14

Pe 23 iunie, de la ora 20:00, Grădina Botanică „Anastasie Fătu” va găzdui cea de-a treia ediție a concertului Noaptea de Sânziene

COMUNICAT DE PRESĂ Fundația Gaudium Animae readuce muzica clasică în inima Iașiului, cu a treia ediție a Nopții de Sânziene peste 500 de...

Pe 23 iunie, de la ora 20:00, Grădina Botanică „Anastasie Fătu” va găzdui cea de-a treia ediție a concertului Noaptea de Sânziene
Evenimente Radio Iaşi marți, 16 iunie 2026, 15:41

Expoziție Salonul de Vară

Galeriile de Artă „Lascăr Vorel” din Piatra-Neamț invită publicul nemțean și nu numai în perioada 15 – 30 iunie la expoziția colectivă...

Expoziție Salonul de Vară