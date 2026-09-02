Proiectul Muzica la Muzeu (4-19 septembrie) o aduce în ultima zi la București pe marea mezzosoprană Viorica Cortez

Publicat de dvlad, 2 septembrie 2026, 18:48



În cadrul proiectului „Muzica la Muzeu. O incursiune în lumea artelor” , Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură și partenerii săi își propun să prezinte diferite genuri de concerte, expoziții și lansări de carte în cadrul unor muzee din București conectând patrimoniul artistic la expresiile muzicale, creând experiente imersive și tematice pentru a valoriza colecțiile acestor muzee într-un mod inovativ și accesibil tuturor. Directorul artistic al proiectului Muzica la Muzeu este violonista Clara Cernat.

„Muzica la Muzeu” este un proiect vibrant, care propune spectatorului o imersiune totală în sufletul frumosului. În toate muzeele lumii se odihnesc liniștite, așteptând vizitatorii, vestigii, expresii și gânduri ale unor timpuri trecute. Aceste opere de artă și documente de o valoare inestimabilă, vise de artist întro colivie, tablouri și sculpturi măiastre, straie din diferite epoci, case tradiționale și saloane elegante, nu știu cât de emoționantă poate fii mângâierea invizibilei vibrații a muzicii, această zână de o frumusețe muzeală, pe care nimeni nu o poate prinde în palme ca pe un fluture, pentru a o admira și conserva. Nu există muzee în care se păstrează muzica „live”. Există nenumărate înregistrări accesibile printr-un click în ziua de astăzi, însă nimic nu înlocuiește povestea muzicii ascultată pe viu. Emoția, energia, poezia momentului suspendat, este ceea ce dorim să vă oferim prin evenimentele acestui proiect muzical – O incursiune în lumea artelor – susținut în spațiile sublime ale muzeelor Bucureștiului.

Clara Cernat, director artistic

Astfel, în perioada 4 – 19 septembrie 2026, cu ocazia Zilelor Bucureștiului 2026, sub coordonarea artistică a violonistei Clara Cernat și sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO și al Rețelei Naționale a Muzeelor din România, publicul este invitat la concerte, lansări de carte și expoziții în diferite spații muzeale ale Bucureștiului, conectând patrimoniul artistic la expresiile muzicale, creând experiențe imersive și tematice pentru a valoriza colecțiile acestor muzee într-un mod inovativ și accesibil tuturor.

PROGRAM

NOTA: Participarea la evenimente este liberă (cu o singură excepție, vezi mai jos), în limita locurilor disponibile, cu rezervarea obligatorie a locului (Nume, Prenume, CNP) la adresa de e-mail: muzicalamuzeu@musicarte.ro.

Concertul VIVALDI, VIOARA CELOR PATRU ANOTIMPURI Vineri, 4 septembrie 2026, ora 17:00 – Muzeul Național Cotroceni

Concertul de deschidere a primei ediții a proiectului Muzica la Muzeu. O incursiune în lumea artelor va fi susținut de violonista Clara Cernat, director artistic al proiectului Muzica la Muzeu, pianistul și compozitorul francez Thierry Huillet și jurnalista și scriitoarea Ioana Bâldea Constantinescu. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Muzeul Național Cotroceni și marchează 285 de ani de la moartea compozitorului italian Antonio Vivaldi.

Prezentarea volumului VIVALDI ȘI VIOARA CELOR PATRU ANOTIMPURI

Sâmbătă, 5 septembrie 2026, ora 17:00 – Muzeul Național al Literaturii Române Strada Nicolae Crețulescu nr. 8

În 2025, cu ocazia celebrărilor dedicate celei de-a 300-a aniversări de la apariția celebrei capodopere baroce venețiene Cele Patru Anotimpuri, Editura Rediviva din Milano a publicat volumul „Vivaldi și Vioara celor Patru Anotimpuri”, o povestire semnată de celebra violonistă Clara Cernat. La prezentarea volumului Vivaldi și Vioara celor Patru Anotimpuri vor participa: Clara Cernat, autoarea volumului și Ioana Bâldea Constantinescu, jurnalistă și scriitoare. Evenimentul, moderat de jurnalista și scriitoarea Elena Loreta Popa, este organizat în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române și Editura Rediviva din Milano și desfășurat sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO și al Rețelei Naționale a Muzeelor din România

Despre carte:

Cele 196 de pagini sunt scrise inițial în limba franceză (Vivaldi et le Violon des Quatre Saisons) și traduse în limba română de Simona Cernat, în limba italiană de Florina și Ştefan Nicolae și în limba spaniolă de Carmen Martinez Pierret, fapt ce subliniază vocația sa internațională și caracterul universal al limbajului muzical. Opera se configurează ca o metaforă literară de excepție ce reconstruiește întregul parcurs vivaldian: de la legătura profundă dintre Maestru și instrumentul său, trecând prin „iarna” lungii perioade de uitare, până la sclipitoarea renaștere din epoca modernă. Din perspectiva sa de violonistă, Clara Cernat insuflă textului sensibilitatea unică a celui care trăiește în simbioză cu instrumentul, reușind astfel să anuleze distanța secolelor. Nararea sa transformă vioara dintr-un simplu obiect într-un organism viu care, astăzi ca și în vremea lui marelui compozitor, continuă să dea glas celor mai profunde emoții. Pentru muzicienii contemporani, Vivaldi rămâne un punct de referință etern; în această povestire, vioara nu este un simplu obiect, ci „patria viselor”, un suflet capabil să râdă și să sufere alături de interpretul său. Amplasată printre străduțele din Sestiere San Marco, acțiunea se desfășoară într-o noapte venețiană geroasă. Un trandafir vorbitor (celebrul Bòcolo din tradiția venețiană) păzește un secret îngropat sub rădăcinile sale: o vioară construită de Matteo Goffriller în 1707. Printr-un dialog oniric, se descoperă cum instrumentul a fost ascuns de virtuoasa Anna Maria, eleva preferată a lui Vivaldi, pentru a-l proteja de uitare după plecarea Maestrului. Cartea reconstituie poetic destinul fascinant al operei vivaldiene. După mai bine de două secole în care compozițiile sale au rămas uitate în arhive, geniul Veneției a renăscut în secolul XX datorită regăsirii manuscriselor originale. În narațiunea Clarei Cernat, acest miracol istoric al redescoperirii este transpus simbolic prin imaginea unui fulger care eliberează instrumentul, transformându-l într-o „vioară-fluture” ce redă lumii frumusețea pierdută. Mai multe informații pe www.rediviva.it.

Recunoscută drept ambasadoare culturală a României peste hotare, Clara Cernat s-a născut pe malurile Dunării și s-a afirmat încă de foarte tânără pe scena internațională. După absolvirea Universității de Muzică din București, la clasa reputatului Maestru Ștefan Gheorghiu, a fost selecționată printre „8 Mari Talente ale Europei”, oportunitate care i-a permis să-și desăvârșească arta interpretativă alături de renumitul violonist Tibor Varga. Cariera sa concertistică a evoluat pe importante scene ale lumii, precum Opera din Beijing NCPA, Seoul Arts Center, Centrul Cultural Kirschner din Buenos Aires, Filarmonica din Roma, Teatrul Liceo, Palatul Muzicii și Auditoriul din Barcelona, Salle Gaveau din Paris etc. Este frecvent invitată la prestigioase festivaluri muzicale, printre care Festivalul Internațional George Enescu (România), Croisements (China), Suona Francese (Italia), Sylvanes (Franța), Kings Place Festival (Londra) etc. A înregistrat numeroase discuri cu lucrări de Enescu, Bloch, Turina, Porumbescu, Gershwin etc., primite cu entuziasm atât de public, cât și de critica de specialitate. Videourile sale au atras milioane de fani din întreaga lume. Clara Cernat îmbină cu virtuozitate cariera de concertistă internațională cu cea de scriitoare francofonă. După succesul volumului La Mandoline de Lviv, ea continuă să exploreze valențele poetice ale muzicii. În 2025, povestirea sa Le Secret de la Fée Musique a fost transpusă muzical de compozitorul Thierry Huillet, la comanda a trei mari orchestre naționale din Franța. Pentru alte informații: www.musique21.com.

Ioana Bâldea Constantinescu este scriitoare și jurnalist cultural, autoare a unor interviuri cu Anthony Doerr, Jhumpa Lahiri, Amitav Ghosh, David Grossman, Bernardine Evaristo, David Lodge, Jonathan Safran Foer, Nicole Krauss, Alain de Botton, Richard Flanagan, Ludmila Ulițkaia, Jón Kalman Stefánsson, Elizabeth Gilbert, Isabel Allende și mulți alții. Scrie pentru ELLE, Forbes Life, blogul Editurii Litera și blogul Cărturești. E autoarea volumelor Dincolo de portocali (Humanitas, 2015), Nautilus (Humanitas, 2017), Poveste pentru Maria (Nemira, 2019). A publicat, de asemenea, proză scurtă și eseu în antologiile Selfie (Editura Arthur, 2018), Dragă Virginia (Black Button Books, 2019), Literatura la feminin. O antologie (Editura Seneca, 2021), Jocuri și jucării (Arthur, 2023). În 2020 a lansat ioanabaldea.com, iar din 2023 moderează #CuVoceTare, un podcast al Editurii Litera. Pentru alte informații: www.ioanabaldea.com

Poezia unei viori pe ritmuri moderne

Duminică, 6 septembrie 2026, ora 18:00, MARe \ Muzeul de Artă Recentă Bd. Primăverii 15

Concertul „ElectroClassic. Poezia unei viori pe ritmuri moderne” va fi susținut de Clara Cernat, vioară și Phil St. George, electronic music. Acest duo excepțional reinterpretează cu îndrăzneală bogăția patrimoniului muzical și poetic al României, combinându-l cu muzica electronică. Cu această ocazie, începând cu ora 18:00, MARe \ Muzeul de Artă Recentă vă invită să vizitați expozițiile temporare prezentate în cadrul muzeului, iar de la ora 19:00 să participați la concertul ElectroClassic. Poezia unei viori pe ritmuri moderne. Evenimentul este organizat în parteneriat cu MARe \ Muzeul de Artă Recentă.

ÎN REZONANȚĂ cu Duo Serafim

Marți, 8 septembrie 2026, ora 18:00, Muzeul Colecțiilor de Artă Palatul Romanit – Calea Victoriei nr. 111

Concertul „În rezonanță” va fi susținut de Duo Serafim compus din violonceliștii Ștefan Cazacu și Mircea Marian. Duo Serafim este un ansamblu cameral de violoncele din România, cei doi muzicieni fiind recunoscuți ca unii dintre cei mai apreciați violonceliști ai scenei muzicale românești, susținând recitaluri spectaculoase împreună. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României și Muzeul Colecțiilor de Artă

VISUL MECANIC AL LUI MOZART

Vineri, 11 septembrie 2026, ora 19:00, Muzeul Național Tehnic Prof. Ing. Dimitrie Leonida Strada General Candiano Popescu nr. 2 – intrarea prin Parcul Carol I

„Visul mecanic al lui Mozart” este un recital solo susținut de acordeonistul Ghenadie Rotari, care explorează instrumentul ca pe o mașină vie: un corp alcătuit din ancii, aer, clape, memorie și mișcare. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Muzeul Național Tehnic Prof. Ing. „Dimitrie Leonida” și marchează aniversarea a 270 de ani de la nașterea lui Wolfgang Amadeus Mozart.

SUFLĂTORUL DE VISE Sâmbătă, 12 septembrie 2026, ora 19:00, Muzeul Național al Țăranului Român Strada Monetăriei nr. 3

Concertul „Suflătorul de vise” susținut de Ansamblul Imago Mundi pornește de la lectura cărții cu același titlu, scrisă de Bernard Villot, și propune o călătorie imaginară prin lumi diferite, în care muzica, visul și imaginea se întâlnesc. Cele 7 compoziții devin tot atâtea călătorii, fiecare inspirată de un vis și de universuri sonore care trimit către muzica lumii, tradiții și culturi diferite. Ansamblul Imago Mundi: Adrian Buciu – flaute / Oana Ivașcu – oboi / Ștefan Barbu – vioară / Andreea Țimiraș – violoncel / Cătălin Ștefănescu-Pătrașcu – compoziții, chitară, cobză, ukulele / Daniel Ivașcu – frame drum, cajon, handpan, shakers / Cristian Stănoiu – proiecții video live. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Muzeul Național al Țăranului Român și Asociația Culturală Isvor.

CÂRSTOVUL VIILOR – OBICEIURI LA CULESUL VIILOR Duminică, 13 septembrie 2026, ora 13:00, Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Șoseaua Kiseleff nr. 30

Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” organizează, în fiecare an, cu ocazia Zilei Crucii, o serie de evenimente menite a aduce în atenția publicului obiceiurile și tradițiile de odinioară sub genericul Cârstovul viilor – obiceiuri la culesul viilor. La ediția din acest an, unul dintre concertele prezentate pe Scena Dumitra va fi cel susținut de Ansamblul Flocloric Țara Vrancei din Focșani, coordonat de interpreta de muzică populară Prof. Maria Murgoci. Evenimentul este organizat de Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, în parteneriat cu Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură, cu ocazia primei ediții a proiectului Muzica la Muzeu. O incursiune în lumea artelor.

ROMÂNIA. 100 DE MINUTE Duminică, 13 septembrie 2026, ora 18:00, Muzeul de Artă Populară „Nicolae Minovici” Strada Doctor Nicolae Minovici nr. 1 – Fântâna Miorița

Concertul „România. 100 de minute” susținut de Grupul Trei Parale este alcătuit cu ajutorul unor culegeri vechi de folclor de la începutul sec. al XX-lea, realizate de Constantin Brăiloiu, Tiberiu Brediceanu, Béla Bartók, Dimitrie Vulpian, prezentând o uimitoare varietate de instrumente: fluiere de toate felurile (fluier obișnuit, fluier gemănat, fluier fără dop, caval), drâmbă, cimpoi, țiteră, dobă (violoncel popular percutat) în acompaniament de cobză, vioară, contră, contrabas, diverse instrumente tradiționale de percuție (dairea, tobă, tobă mare cu cinel). Grupul Trei Parale: Florin Iordan (cobză, fluiere – fluier, caval, tilincă, cimpoi, tambură), Daniel-Mircea Pop (voce, fluiere – fluier, tilinca, caval, percuţie), Mihai Balabaș (vioară) și Beatrice Iordan (cobză, contrabas). Invitat: Mariana Hurjui-Său. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Muzeul Municipiului București – Muzeul de Artă Populară Prof. Dr. Nicolae Minovici.

HOMMAGE À CONSTANTIN BRÂNCUȘI Miercuri, 16 septembrie 2026, ora 18:00, Casa Filipescu-Cesianu Calea Victoriei nr. 151

Recitalul „Hommage à Constantin Brâncuși” marchează aniversarea celor 150 de ani de la nașterea sculptorului Constantin Brâncuși fiind inspirat de recitalul Seri de Sonate, recital ce cuprinde compoziţii şi adaptări pentru clarinet solo şi pentru clarinet şi pian, constituindu-se într-un omagiu adus de Oxana Corjos, pian şi Petru Pane, clarinet geniului lui Constantin Brâncuși, cel mai important sculptor român din toate timpurile. Celor doi muzicieni li se va alătura și poetul și eseistul Andrei Novac, cel care va da glas unor texte despre viața Maestrului Constantin Brâncuși. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Muzeul Municipiului București – Casa Filipescu-Cesianu.

CULORILE UNEI GRĂDINI SONORE. Hommage à George Enesco Joi, 17 septembrie 2026, ora 18:00, Muzeul Theodor Aman Strada C. A. Rosetti nr. 8

Participarea la eveniment se face pe bază de invitație. Cu ocazia aniversării a 145 de ani de la nașterea violonistului, compozitorului și dirijorului George Enescu soprana Rodica Vică și chitaristul Laurențiu Topală ne invită la concertul „Culorile unei grădini sonore. Hommage à Georges Enesco”, invitând publicul la visare într-un spațiu în care timpul s-a oprit în loc. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Muzeul Municipiului București – Muzeul Theodor Aman, Muzeul Național „George Enescu” și Asociația Culturlă Arghirescu.

OPERA FANTASTICA 10. Când muzica devine o întâlnire de suflet Vineri, 18 septembrie 2026, ora 19:00, Galeriile Artmark Palatul Cesianu-Racoviță, Strada C. A. Rosetti nr. 5

Cu ocazia aniversării a 10 ani de la prima ediție a proiectului OPERA FANtastica, muzicologul Luminița Arvunescu, inițiatoarea și moderatoarea proiectului, vă invită la o ediție specială intitulată Când muzica devine o întâlnire de suflet, ediție ce o va avea ca invitată pe renumita mezzosoprană Ruxandra Donose, alături de care se va afla pianistul Sergiu Tuhuțiu. În cadrul evenimentului va avea loc lansarea volumului Pe:trecere scris de Ruxandra Donose și publicat la Editura Cărțile Tango, coordonată de jurnalista și scriitoarea Alice Năstase Buciuta. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Galeriile Artmark și Editura Cărțile Tango.

Expoziția aniversară VIORICA CORTEZ 90 Sâmbătă, 19 septembrie 2026, ora 15:00, Muzeul Național de Istorie a României Calea Victoriei nr. 12

Cu ocazia aniversării a 90 de ani ai mezzosopranei Viorica Cortez Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură și Muzeul Național de Istorie a României organizează expoziția aniversară VIORICA CORTEZ 90, care va reuni o selecție de materiale ce ilustrează prestigioasa carieră artistică a mezzosopranei Viorica Cortez: afișe originale ale unor spectacole de operă susținute pe marile scene ale lumii, fotografii de scenă, diplome, medalii și decorații, costume și obiecte personale, cărți, scrisori, sculpturi, precum și înregistrări video și audio. Cu această ocazie va fi lansat plicul filatelic aniversar dedicat mezzosopranei Viorica Cortez, plic realizat de Romfilatelia și Poșta Română. La eveniment vor participa: mezzosoprana Viorica Cortez, jurnalistului Marius Constantinescu și curatoarea expoziției Mihaela Simion, director adjunct interimar al Muzeului Național de Istorie a României. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie a României și Romfilatelia.

detalii: https://musicarte.ro/muzica-la-muzeu/