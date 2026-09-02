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(AUDIO) Apa din fântânile publice și din unele surse locale continuă să ridice probleme în județul Vaslui

(AUDIO) Apa din fântânile publice și din unele surse locale continuă să ridice probleme în județul Vaslui

Publicat de Gabriela Rotaru, 2 septembrie 2026, 11:34

Medicii atrag atenția în special asupra riscurilor pentru sugari.
Doi bebeluși au ajuns la spital intoxicați cu nitriți, de la începutul acestui an, după ce au consumat apă contaminată. Cazurile au fost înregistrate la Huși și în suburbia Rediu a municipiului reședință de județ.
În primele șase luni din 2026, Direcția de Sănătate Publică Vaslui a analizat peste 160 de probe prelevate din surse de apă de profunzime din mediul rural. Din aproape două mii de analize efectuate, 15% au fost neconforme.
Problemele au fost descoperite atât la indicatori chimici, cât și la cei microbiologici, a precizat reprezentanta instituției, medicul Cristina Gavriluță.
Cristina Gavriluță: S-a făcut notificarea autorităților locale cu privire la neconformitățile constatate și a obligațiilor care le revin în ceea ce privește aprovizionarea cu apă potabilă a populației. Pentru apa cu depășiri ale concentrației de nitrați, s-a recomandat interzicea consumului de apă și obligativitatea de a asigura apă potabilă fără plată pentru sugari și copii mici până la 3 ani, precum și pentru femeile gravide sau care alăptează, în lipsa unei surse alternative de apă potabilă. S-a recomandat identificarea altor surse care să asigure o calitate corespunzătoare apei.
Autoritățile sanitare avertizează că una dintre probleme este lipsa monitorizării regulate a fântânilor și a celorlalte surse locale de apă. Unele administrații nu transmit la timp evidența, nu verifică periodic apa și nu iau întotdeauna măsurile necesare pentru golirea, curățarea și dezinfecția acestora. (Radio Iași/ Vasile Geles/ FOTO radioiasi.ro)
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