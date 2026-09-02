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(AUDIO) Încep lucrările de înlocuire a căii de rulare a tramvaielor pe Bulevardul Carol I din Iași. Traficul rutier, deviat pe Strada Sărărie și Șoseaua C.A. Rosetti

(AUDIO) Încep lucrările de înlocuire a căii de rulare a tramvaielor pe Bulevardul Carol I din Iași. Traficul rutier, deviat pe Strada Sărărie și Șoseaua C.A. Rosetti

Publicat de Gabriela Rotaru, 2 septembrie 2026, 10:08

Încep lucrările de înlocuire a căii de rulare a tramvaielor pe Bulevardul Carol I din municipiul Iași.
Acestea ar urma să se desfășoare pe parcursul unui an, iar valoarea investiției se ridică la peste 50 de milioane de lei.
În tot acest timp, circulația rutieră va fi deviată pe Strada Sărărie și Șoseaua C.A. Rosetti, a declarat primarul Mihai Chirica.
Mihai Chirica: Șina a fost comandată, traversele sunt comandate, deci, practic, putem da startul la lucrare. Lucrarea este finanțată pe noul program operațional, cel care a fost lansat recent. Finanțarea este nerambursabilă, pe fonduri europene. Vizăm refacerea în totalitate a liniei de tramvai între Biblioteca ”Mihai Eminescu” până la Rond-Triumf, inclusiv Rond-Triumf. Este tronsonul care a rămas nefăcut din urma celorlalte programe de investiții. Noi, într-o primă etapă, am venit până la Rond-Triumf, acum continuăm până la Fundație, de la Fundație, Muzicescu, inclusiv până în Târgul Cucului, care este refăcută în totalitate.
Pe de altă parte, Compania de Transport Public din Iași a achiziționat, în regim de urgență, 20 de autobuze pentru a înlocui tramvaiele care vor fi scoase de pe traseu, odată cu lucrările de pe Copou. Acestea vor fi puse în funcțiune începând de mâine, a explicat purtătorul de cuvânt al instituției, Carmen Ghercă.
Carmen Ghercă: Traseele de tramvai 1, 8, 9 și 13 vor circula din Piața Unirii pe relația Voința – Strada Bacinschi – Gară, iar din Piața Unirii spre Copou, călătorii vor fi preluați de autobuzele care circulă dinspre strada 14 Decembrie 1989, de pe sensul de mers spre Copou, pentru continuarea călătoriei. De asemenea, autobuzele de pe traseul 28 vor circula până la Rond Agronomie.
(Radio Iași/Constantin Mihai/ FOTO sctpiasi.ro)
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