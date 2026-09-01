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Oana Ţoiu și Radu Miruţă participă la o reuniune a Uniunii Europene pe tema escaladării războiului declanşat de Rusia în Ucraina

Oana Ţoiu și Radu Miruţă participă la o reuniune a Uniunii Europene pe tema escaladării războiului declanşat de Rusia în Ucraina

Publicat de Gabriela Rotaru, 1 septembrie 2026, 11:20

Miniştrii interimari de externe, Oana Ţoiu, şi al apărării, Radu Miruţă, participă astăzi, la Wicklow, în apropiere de Dublin, la o reuniune a Uniunii Europene pe tema escaladării războiului declanşat de Rusia în Ucraina şi a înmulţirii atacurilor hibride şi cu drone atribuite Moscovei, împotriva statelor europene.

Potrivit France Presse, participanţii vor să găsească soluţii pentru ca statele membre care au interceptoare Patriot să doteze urgent Ucraina cu astfel de tehnologie de apărare.

În plus, la reuniune este prevăzută o nouă discuţie despre folosirea activelor blocate ale Rusiei pentru susţinerea Ucrainei, idee promovată intens de Spania, Polonia, Suedia şi Ţările de Jos dar blocată anul trecut de Belgia. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

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