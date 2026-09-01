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(AUDIO) A început admiterea de toamnă la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

(AUDIO) A început admiterea de toamnă la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 1 septembrie 2026, 11:57

A început admiterea de toamnă la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași!

La studiile de licenţă sunt scoase la concurs, în total, aproape 500 de locuri la buget şi 2.100 la „cu taxă”.

La masterat, oferta cuprinde peste 120 de locuri bugetate şi aproximativ 1.600 cu plată.

Candidații se pot înscrie, până la 3 septembrie, online, pe platforma eadmitere.uaic.ro, sau prin depunerea dosarelor la sediile facultăţilor şi extensiilor universității, din Focşani, Botoşani şi Piatra Neamţ, și cele din Bălţi şi Chişinău.

Rectorul, Liviu-George Maha: E vorba de 460 de locuri la studii de licență, din cele 3.700 de locuri care au fost disponibile în luna iulie, 467 sunt disponibile acum, însă numai la anumite profiluri, aici sunt câteva mici modificări față de ceea ce s-a întâmplat în anii trecuți, și anume a scăzut concurența la informatică, de exemplu, dar în general sunt aceleași programe de studii la care aceste locuri sunt disponibile în toamnă. În ceea ce înseamnă studiile de masterat, sunt numai 122 de locuri disponibile la buget, din cele peste 2100 de locuri disponibile pentru întreaga universitate la sesiunea din iulie. În funcție de capacitatea de școlarizare, există și locuri cu taxă disponibile.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

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