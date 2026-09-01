Neamţ: Primăria Piatra-Neamţ susţine financiar opt lecţii de înot pentru elevii din ciclul primar

Publicat de Gabriela Rotaru, 1 septembrie 2026, 10:17

Primăria Piatra-Neamţ va susţine financiar primele opt lecţii de înot pentru elevii din ciclul şcolar primar, a anunţat edilul Adrian Niţă.

Primarul din Piatra-Neamţ a precizat că suma care va fi susţinută de municipalitate este de maximum 250 de lei, pentru fiecare beneficiar.

‘Vreau ca fiecare copil să aibă şansa să descopere mişcarea, indiferent de sportul pe care îl va alege. Fie că vorbim despre alergare, gimnastică sau acum, despre primele lor bătăi din picioare în bazin, cel mai important lucru este să îi vedem crescând sănătoşi, voioşi şi plini de încredere în ei. De aceea, lansăm programul ‘Prima lecţie de înot’, o promisiune din suflet devenită realitate pentru elevii din clasele 0 – IV din şcolile noastre de stat’, a precizat Adrian Niţă.

Şedinţele de înot care vor fi susţinute financiar de primărie trebuie să se desfăşoare în bazine autorizate şi sub îndrumarea unor instructori profesionişti.

Pentru a susţine sportul în rândul copiilor şi tinerilor, municipalitatea pietreană a amenajat, anul acesta, două zone de agrement în aer liber, dotate cu terenuri de tenis şi baschet.

Adrian Niţă a precizat că are ca obiectiv, în următorii doi ani, să construiască 20 de astfel de spaţii, în tot oraşul. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)