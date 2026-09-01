Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași: Expoziția „Pietà pentru secolul XXI” semnată de Anca Boeriu

Publicat de Gabriela Rotaru, 1 septembrie 2026, 10:15

În spațiul dedicat expozițiilor temporare al Muzeului de Artă din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, publicul este invitat, în perioada 4 – 27 septembrie 2026, să descopere o reinterpretare contemporană a unei teme fundamentale a condiției umane, cu o profundă încărcătură culturală și sacră, prin intermediul expoziției „Pietà pentru secolul XXI”, semnată de artista Anca Boeriu și curatoriată de Ana Negoiță.

Născută în 1957, la Pucioasa, județul Dâmbovița, Anca Boeriu este o prezență importantă în grafica românească. A absolvit, în 1982, secția Grafică a Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, iar în 2008 a obținut titlul de Doctor în Arte Vizuale. În prezent, este lector la Universitatea Națională de Arte din București, secția Grafică, și președinta Filialei de Grafică a Uniunii Artiștilor Plastici din România. Membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România din 1999, artista este președinte a Filialei de Grafică București, iar din 2014 este inițiatoarea și coordonatoarea a Bucharest International Print Biennale (BIPB).

Parcursul său artistic cuprinde numeroase expoziții personale și proiecte realizate în România și în străinătate. În paralel cu activitatea de creație, Anca Boeriu desfășoară o importantă activitate curatorială, fiind implicată în proiecte precum „Oracol”, „Contactless”, „EA – identități feminine”, Salonul Național de Artă. În 2014 a fost distinsă cu Premiul pentru Grafică al UAP și cu Premiul UAP pentru Curatoriat, în 2017.

Prin opera sa, Anca Boeriu explorează relația dintre linie, materie, memorie și emoție, construind un univers vizual în care experiența personală se întâlnește cu teme de largă rezonanță umană.

Expoziția „Pietà pentru secolul XXI” de la Muzeul de Artă oferă publicului oportunitatea de a descoperi această dimensiune a creației sale și de a intra în dialog cu un univers artistic marcat de rigoare conceptuală, sensibilitate și profundă încărcătură spirituală.

Acest demers expozițional este construit în jurul unor instalații vizuale complexe: instalații ceramică, inserție de video și sound design, care integrează diverse medii și tehnici utilizate în mod curent de artistă precum: gravură, desen, obiect-ceramică și placă de gravură, fiind de fapt o sinteză a structurilor plastice care caracterizează practica artistică a Ancăi Boeriu.

Caracterul multimedia imprimă un dinamism extrem de personal întregii narațiuni coagulate în jurul temei Pietà privită din perspectivă contemporană, integrând o serie de trimiteri complexe, acute ale societății contemporane: violența de gen, traumele personale și sociale ale războaielor, tot mai frecvente și incisive, inechitățile sociale și modul în care acestea afectează condiția și drepturile femeilor în lumea din primele decenii ale secolului XXI.

Proiectul este realizat în cadrul unui parteneriat instituțional între Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași și Centrul de Excelență în Studiul Imaginii – CESI din cadrul Universității București.

Vernisajul va avea loc vineri, 4 septembrie 2026, ora 17.00, la Palatul Culturii din Iași.

Expoziția „Pietà pentru secolul XXI” va putea fi vizitată de miercuri până duminică, în intervalul 10.00 – 17.00, la Muzeul de Artă, cu biletul aferent muzeului sau bilet pentru expoziție temporară.