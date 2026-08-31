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Gala Tânărului Actor HOP şi-a desemnat aseară câştigătorii la Teatrul de Stat din Constanţa

Gala Tânărului Actor HOP şi-a desemnat aseară câştigătorii la Teatrul de Stat din Constanţa

Publicat de Gabriela Rotaru, 31 august 2026, 11:30

Gala Tânărului Actor HOP şi-a desemnat aseară câştigătorii la Teatrul de Stat din Constanţa.

Marele premiu „Ştefan Iordache” i-a revenit Alexandrei Răduţă.

Distincţia „cel mai bun actor” i-a fost conferită lui David Cristian, iar Ioana Cojocărescu a primit premiul pentru „cea mai bună actriţă”.

La ediţia din acest an a fost desemnată şi „Vocea Galei Hop”.

Câştigătorul premiului, care va primi un rol în următoarea stagiune a Teatrului Naţional Radiofonic, a fost anunţat de Preşedintele director general al Societăţii Române de Radiodifuziune, Robert Schwartz.

Robert Schwartz: Mă bucur enorm că sunt aici, mă bucur enorm că Radio România e partener al acestei Gale. Mulţumesc UNITER, mulţumesc Teatrului din Constanţa, mulţumesc Radio România Cultural, mulţumesc Radio România, în general, şi Teatrului Naţional Radiofonic! Felicitări Ilinca Stihi pentru tot ceea ce faceţi şi pentru nominalizarea la Prix Europa, după Grand Prix Nova la Bucureşti urmează Berlinul. Premiul pentru cea mai bună /tânără/ voce la HOP se acordă lui Gabriel Sandu.

Totodată, 3 dintre actorii prezenţi în festival au fost invitaţi să colaboreze, de astăzi, la Teatrul din Piatra Neamţ. (Rador/Mihaela Helmis/ FOTO galahop.uniter.ro)

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