Acorduri simfonice și ritmuri intercontinentale la Amfiteatrul Palas!

Publicat de Gabriela Rotaru, 31 august 2026, 11:07

Stagiunea Estivală 2026 a Filarmonicii MOLDOVA continuă la începutul lunii septembrie cu trei evenimente muzicale deosebite, programate la Amfiteatrul Palas.

Publicul ieșean și vizitatorii orașului sunt așteptați, începând cu ora 19:00, pentru a se bucura de trei seri magice, în compania muzicii simfonice și a celei corale.

JOI, 3 septembrie 2026, ora 19:00 – Concert Simfonic – UVERTURI CELEBRE

Prima seară este dedicată măreției muzicii orchestrale.

Sub bagheta dirijorului BOGDAN CHIROȘCĂ, orchestra simfonică va interpreta un program dinamic și atractiv, alcătuit din cele mai cunoscute și iubite uverturi din repertoriul universal.

VINERI, 4 septembrie 2026, ora 19:00 – Concert Coral „De la Rio la New York”

Cea de-a doua seară propune o călătorie muzicală fascinantă peste Oceanul Atlantic. Corul Academic „Gavriil Musicescu”, condus de dirijoarea CONSUELA RADU-ȚAGA, va transpune publicul pe continentul american printr-un repertoriu electrizant.

La pian: CIPRIAN CIOTLOȘ

VINERI, 11 septembrie 2026, ora 19:00 – Concert Simfonic – „A fost odată ca niciodată…”

Evenimentul îl va avea la pupitrul dirijoral pe renumitul Andrei Stănculescu, o personalitate dinamică a tinerei generații de dirijori români, recunoscut pentru rigoarea, expresivitatea și viziunea sa artistică inovatoare.

Sub genericul „A fost odată ca niciodată…”, programul serii promite să transpună publicul într-un univers al fanteziei, unde partituri celebre inspirate din basme, mituri și legende vor prinde viață sub cerul liber.

Accesul publicului este complet gratuit la toate cele trei evenimente din program!