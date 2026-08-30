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(AUDIO) Trei investiții majore în școlile din Iași, inaugurate la începutul noului an școlar

(AUDIO) Trei investiții majore în școlile din Iași, inaugurate la începutul noului an școlar

Publicat de Andreea Drilea, 30 august 2026, 08:58

La Iași, cu ocazia deschiderii noului an școlar, vor fi inaugurate 3 investiții majore.

La Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” s-au efectuat lucrări de modernizare și eficientizare energetică. Valoarea proiectului a fost de aproape 11 milioane de lei.

La Colegiul Național „Mihai Eminescu” spațiul didactic a fost extins cu 8 săli de clase, iar mai multe clădiri au fost eficientizate energetic. Proiectul a costat aproximativ 16 milioane de lei.

La Liceul „Miron Costin” a fost construit un nou corp de clădire, cu 9 săli de clasă, printr-un proiect de aproape 17 milioane de lei.

Primarul Iașului, Mihai Chirica, a anunțat că la Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” și la Liceul „Miron Costin” lucrările au fost încheiate, însă la Colegiul Național „Mihai Eminescu” proiectul va fi definitivat săptămâna viitoare: ”Deja recepțiile sunt finalizate la ”Miron Costin” și la ”Garabet Ibraileanu”, de altfel vrem să facem și deschiderea anului școlar acolo, să mergem, să spunem, dinspre nordul, spre sudul orașului. La celelalte investiții pe care le facem la ”Mihai Eminescu”, școala nouă este și ea finalizată, am făcut probele de iluminat, la școala veche intrăm, să spunem, cu partea finală la începutul săptămânii viitoare, deja recepția e făcută.

Reporter: Se plătesc anumite penalități, primăria va plăti anumite diferențe?

Mihai Chirica: Eu știu că ați citit o știre falsă, nu se plătește nimic, că nu are de ce să plătească pentru că lucrările sunt exact conform legii și e un fake news.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

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