(AUDIO) Iași: Centrul Multifuncțional Cicoarei va sprijini copiii din familiile aflate în dificultate

Publicat de Andreea Drilea, 29 august 2026, 10:01

Consilierii locali ai municipiului Iași au aprobat înființarea Centrului Multifuncțional Cicoarei.

Directorul Direcției de Asistență Socială, Luminița Munteanu, a declarat că activitățile din noul centru vor fi destinate copiilor care provin din medii defavorizate.

În primul rând, se dorește scăderea ratei abandonului școlar pentru copiii beneficiari și, pe de altă parte, familiilor acestora le va fi oferită consiliere psihologică, a mai spus Luminița Munteanu: ”Fiind un centru multifuncțional, gândit așa încă de la momentul atragerii fondurilor europene, el va avea o multitudine de activități, culturale, sportive și, bineînțeles, sociale. Fiind reprezentantul unei instituții sociale, astăzi, introducem propunerea de înființare a unui centru cu servicii sociale, centrul care urmează ulterior să fie acreditat și, bineînțeles, să-și deruleze activitățile respective.

Reporter: Cui este destinat?

Luminița Munteanu: Familiilor cu copii din zona Cicoarei. Vorbim aici despre copiii proveniți din familii aflate în dificultate. Bineînțeles că serviciile nu vor fi acordate doar copiilor, ci și membrilor familiei. Avem de la consiliere psihologică până la identificarea locurilor de muncă și, bineînțeles, scopul principal al nostru prin acest centru este diminuarea fenomenului de abandon școlar. De asemenea, găsirea altor activități care să vină în sprijinul și în formarea copiilor.”

Activitățile din Centrului Multifuncțional Cicoarei vor fi organizate împreună cu Organizația „Salvați Copiii”.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)