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(AUDIO/FOTO) IAȘI: Condiții de cazare la standarde europene în trei cămine din campusul Tudor Vladimirescu

(AUDIO/FOTO) IAȘI: Condiții de cazare la standarde europene în trei cămine din campusul Tudor Vladimirescu

Publicat de Andreea Drilea, 28 august 2026, 12:51

Căminele T9, T10 și T11 din campusul studențesc Tudor Vladimirescu, dar și sala de sport a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași au fost reabilitate și modernizate.

Lucrările, recepționate astăzi, au costat aproximativ 60 de milioane de lei, dintre care 10 milioane de lei au fost contribuția universității.

În cazul căminelor, spațiile de cazare au fost recompartimentate. Astfel, trei camere cu câte patru locuri au fost transformate în două camere pentru câte doi studenți, fiecare cu grup sanitar propriu, a declarat rectorul Dan Cașcaval: ”Aceste 3 cămine care vor intra în funcțiune de la 1 octombrie, practic sunt cămine aduse la standarde europene și conform proiectului vor fi alocate în proporție de minim 40% studenților cu nevoi speciale care provin din medii defavorizate sau au alte deficiențe. Ca să vă dau un exemplu, din 3 camere cu câte 4 studenți în fiecare cameră, acum s-au făcut 2 camere cu 2 studenți cu baie proprie. În total în cele 3 cămine avem 720 de locuri pentru studenții noștri, în camere de 2 locuri și câteva camere sunt de 3 locuri. Dar în afară de reabilitarea propriu-zisă, din punct de vedere constructiv, noi deja am achiziționat firma care să realizeze mobila, de asemenea în valoare de 8 milioane de lei, deci mobilă nouă și electrocasnicele, pentru că fiecare cameră va fi dotată cu televizor, frigider, în plus căminele cu bucătărie, cu spălătorie și aceste 3 cămine împreună cu încă 4 cămine sunt prevăzute și cu panouri fotovoltaice ceea ce mărește independența energetică a campusului.”

Sala de sport a fost consolidată și modernizată, iar capacitatea pentru spectatori a fost extinsă la 300 de locuri, a mai declarat rectorul Cașcaval: ”Sala de sport a fost închisă în totalitate și s-a refăcut, bineînțeles, din punct de vedere constructiv și podeaua, locurile. Este o sală închisă, practic, cu o capacitate de peste 300 de locuri, dar în afară de sala de sport, propriu zisă, care poate fi folosită acum și pentru diferite alte evenimente decât doar cele sportive, am reabilitat și sălile interioare, terenurile interioare și vestiarele.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)

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