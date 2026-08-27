Nicușor Dan: Partidele din fosta coaliție și-au asumat eșecul neadoptării legii salarizării

Publicat de Andreea Drilea, 27 august 2026, 05:46

România va pierde 770 de milioane de euro din PNRR pentru că nu a reușit să facă reforma salarizării bugetarilor în termenul asumat.

Cele patru partide din fosta coaliție și-au asumat acest eșec, a anunțat președintele Nicușor Dan. Marile confederații sindicale spun că partidele poartă întreaga responsabilitate pentru modul în care au gestionat acest proces.

Textul Legii salarizării bugetarilor este aproape finalizat din punct de vedere tehnic, iar partidele au înțeles că trebuie adoptat până la sfârșitul anului, cu respectarea anvelopei salariale agreate cu Comisia Europeană, spune președintele Nicușor Dan.

Cele patru formațiuni nu au ajuns la un consens politic în ultimele patru luni, în care Administrația Prezidențială a mediat discuțiile.

Între timp, cele cinci confederații sindicale spun că partidele au întârziat redactarea legii și au mutat jalonul către ultima cerere de plată adresată Bruxelles-ului Proiectul continuă să conțină erori majore și nu poate fi baza unei reforme coerente, echitabile și sustenabile a salarizării din sectorul public, mai spun sindicatele.

Într-o primă reacție, liderul PSD, Sorin Grindeanu, îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că nu are dialog și pune povara pe umerii oamenilor, folosindu-se de tot felul de explicații, cum ar fi reforma, deficitul sau un jalon din PNRR.

El susține că social-democrații nu contestă nevoia de reformă, dar vor o lege bună care să repare inechitățile.

De cealaltă parte, liderul liberal Ilie Bolojan acuză PSD că a compromis în mod iresponsabil și populist șansa României de a încasa 770 de milioane de euro și de a avea o lege a salarizării care să aducă ordine.

Trei ministri succesivi ai muncii din partea PSD nu au fost în stare să finalizeze proiectul din 2022 până acum, iar anul acesta au fost nenumărate runde de consultări, atât politice, cât și cu sindicatele, pentru a recupera întârzierea, mai spune președintele PNL.

Rador/FOTO captură video