Anchetă Recorder: Șeful SPP, Lucian Pahonțu, ar fi făcut parte din Trupele de Securitate ale lui Nicolae Ceaușescu

Șeful Serviciului de Protecţie şi Pază, generalul Lucian Pahonţu, ar fi făcut parte din Trupele de Securitate ale regimului Ceaușescu – arată o investigație a jurnaliștilor de la Recorder.

Potrivit materialului publicat astăzi, Lucian Pahonţu a fost ofiţer în Trupele de Securitate între anii 1987 şi 1990, structură care se afla în subordinea Departamentului Securităţii Statului.

Documente din Dosarul Revoluției, citate de jurnaliști, arată că plutonul comandat de Pahonțu a fost trimis în dispozitivul de represiune instalat în locul celor mai dure confruntări din 21 decembrie 1989. 48 de oameni au fost ucişi, aproximativ 150 au fost răniţi, iar peste o mie două sute au fost bătuţi şi arestaţi, potrivit datelor prezentate de Recorder.

Prezenţa lui Lucian Pahonţu în dispozitiv este confirmată inclusiv de propria declaraţie dată după Revoluţie, însă acesta a susținut că nici el, nici militarii din subordinea sa nu au avut contact cu manifestanţii.

Investigaţia Recorder arată că generalul ar fi fost implicat şi în evenimentele din iunie 1990, când forţele de ordine au intervenit pentru evacuarea protestatarilor din Piaţa Universităţii.

Atunci, 260 de persoane au fost reţinute ilegal şi transportate la cazarma de la Măgurele.

Contactat de Recorder, generalul a evitat să răspundă punctual la întrebările jurnaliștilor, explicând că – cităm – „întreaga sa activitate s-a derulat în conformitate cu normele legale”.

Lucian Pahonţu conduce SPP din decembrie 2005. În 2024, a fost trecut în rezervă ca general cu patru stele, însă şi-a păstrat funcţia de şef al Serviciului.

(Radio Iași/Recorder)